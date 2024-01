Australian Open: Kiedy gra Iga Świątek z Sofią Kenin? O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz?

Iga Świątek meczem z Sofią Kenin zacznie występ w Australian Open 2024. Rok temu Polka odpadła w Melbourne już w 4. rundzie (porażka 4:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną). Teraz nie ukrywa, że celem jest wygranie turnieju. W losowaniu drabinki nie miała szczęścia. Już w 1. rundzie czeka ją ciężki bój z Kenin, mistrzynią Australian Open 2020. Jest już PLAN GIER na wtorek, a dla polskich kibiców nie mamy dobrych wiadomości. Początek meczu Iga Świątek - Sofia Kenin we wtorek o godzinie 2 w nocy polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Kiedy gra Iga Świątek Australian Open O której gra Iga Świątek z Kenin

Iga Świątek przed Australia Open wystąpiła w United Cup. Porażka z Niemcami w dramatycznym finale była dla niej ogromnym rozczarowaniem, ale to był i tak świetny występ naszej gwiazdy, która w singlu wygrała już 16 meczów z rzędu. - Na pewno miło było rozegrać kilka meczów na wysokim poziomie z czołowymi zawodniczkami - skomentowała występ w United Cup Iga Świątek. - Zdałam sobie sprawę, że czuję się całkiem pewnie, trochę lepiej niż w zeszłym roku. Mam nadzieję, że to uczucie pozostanie ze mną. Ciężko pracowaliśmy w czasie United Cup. Byliśmy bardzo blisko zwycięstwa. Niestety nie udało się wygrać, ale mimo to było to świetne przeżycie i świetnie się bawiłam - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek - Sofia Kenin KIEDY mecz? O której godzinie gra Iga Świątek Australian Open

Iga Świątek ma za sobą już kilka sesji treningowych na kortach Australian Open. Polka trenowała m.in. z Marią Sakkari. Jak skomentowała losowanie drabinki i czekający ją mecz z Sofią Kenin? - Mój pierwszy finał Szlema grałam przeciwko Sofii, a teraz gramy w pierwszej rundzie. To dość dziwne. W ten sposób rozeszły się nasze życiowe drogi. Wiem, że ona gra solidny tenis. Widziałam, jak grała w Abu Zabi. To nie będzie łatwe. Po prostu przygotuję się tak samo jak zwykle. Porozmawiamy o taktyce. Dawno ze sobą nie grałyśmy, więc muszę zobaczyć, jak ona teraz gra. To wszystko - powiedziała Iga Świątek.

Australian Open: Kiedy gra Iga Świątek z Kenin 1. runda AO

Mecz Iga Świątek - Sofia Kenin w 1. rundzie Australian Open zostanie rozegrany we wtorek 16 stycznia. Początek meczu Świątek - Kenin o godzinie 2 w nocy polskiego czasu (noc z poniedziałku na wtorek). Transmisje TV z Australian Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej