Kiedy gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Pekin Świątek - Garcia O której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz

Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale turnieju WTA w Pekinie, do którego awansowała po zwycięstwie 6:1, 6:1nad Magdą Linette. Dwie najlepsze Polki w tenisowym tourze po raz pierwszy ze sobą zagrały i wyraźne lepsza okazała się ta młodsza i wyżej notowana. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Caroline Garcia. Francuzka właśnie pokonała Ukrainkkę Anhelinę Kalininę. Mecz Iga Świątek - Caroline Garcia w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zostanie rozegrany w piątek 6 października 2023. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek - Caroline Garcia w Pekinie zagrają ze sobą po raz czwarty. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Igi, która ostatnio pokonała Francuzkę w fazie grupowej WTA Finals 2022 w Teksasie. Garcia tez wyszła z grupy, a potem dość zaskakująco wygrała całe te prestiżowe zawody. Francuzka pokonała Polkę kilka miesięcy wcześniej w turnieju w Warszawie - 6:1, 1:6, 6:4. Pierwszy mecz Świątek - Garcia miał miejsce w 2019 r. w Cincinnati. Iga wygrała wtedy 7:6, 6:1. Najważniejsze atuty Garcii to potężny serwis i znakomity agresywny return. Garcia wchodzi głęboko w kort, atakując serwisy rywalek. Jest też znakomitą deblistką, więc świetnie czuje się przy siatce.

Iga Świątek na kolejną rywalkę musiała poczekać. Poznała ją meczu Caroline Garcie - Anhelina Kalinina, a Francuzka i Ukrainka zagrały dzień po meczu Świątek - Linette. Polka miała zatem dzień wolny, który mogla wykorzystać na odpoczynek, spokojny trening czy nawet zwiedzanie miasta. A Magda Linette może się skupić na deblu. - Nigdy wcześniej ze sobą nie grałyśmy, co jest zaskakujące, bo przecież jestem już w głównym tourze jakieś cztery lata. Myślę, że to będzie fajny mecz - mówiła Iga Świątek przed meczem z Magdą Linette. - Trenowałyśmy ze sobą kilka razy i oczywiście znamy nasze style gry. Jestem podekscytowana i z pewnością przygotuje się do tego spotkania. Magda to wspaniała osoba. Mam nadzieję, że dla kibiców będzie to fajne widowisko - dodała Iga Świątek, a potem rozgromiła doświadczoną rodaczkę.

Iga Świątek przed meczem z Magdą Linette była oczywiście faworytką i potwierdziła klasę, pokazując, że jej forma idzie w górę.. Wiceliderka rankingu WTA ostatnio podkreślała, że po US Open i utracie prowadzenia w rankingu skupia się teraz na rozwoju własnego tenisa. - Moim głównym celem teraz jest rozwój po względem techniki i taktyki. Zdałem sobie sprawę, ile pracy muszę wykonać w okresie przygotowawczym przed kolejnym sezonem, bo jest wiele rzeczy, które chcę poprawić. Mój trener ma dobry plan. W pewnym sensie zaczęliśmy już to robić - zdradziła Świątek, która ostatnio dużo trenowała, najpierw w Warszawie a potem w Tokio.

Poniżej DRABINKA WTA Pekin 2023

Sabalenka - Paolini

Andriejewa - Rybakina 6:2, 4:6, 1:6



Pegula - Ostapenko 4:6, 2:6

Samsonowa - Kostiuk 6:4, 6:7, 7:6



Sakari- Wang

Kudermietowa - Gauff



Garcia - Kalinina 6:3, 6:2

Świątek - Linette 6:1, 6:1

Mecz Iga Świątek - Carolinie Gracia w ćwierćfinale turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w piątek 6 października. Czekamy na plan gier i podamy tu godzinę meczu Iga Świątek - Caroline Garcie w Pekinie. Transmisje TV z turnieju WTA w Pekinie na antenie Canal+ Sport.

🇵🇱 Iga Świątek - Caroline Garcia w ćwierćfinale WTA 1000 w Pekinie! Wielkie starcie już w piątek, wkrótce poznamy godzinę.🇬🇧 Iga Świątek - Caroline Garcia in the QF of WTA 1000 in Beijing! Match will be played on Friday, time to be announced soon.📸 Jimmie48 Photography | WTA… pic.twitter.com/zbMf3cPtpE— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) October 5, 2023

