Kiedy gra Iga Świątek Indian Wells 2024 Losowanie Drabinka Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek zaczyna walkę w Indian Wells. Losowanie drabinki odbędzie się o godzinie 24 polskiego czasu w nocy z poniedziałku na wtorek (4/5 marca). Iga Świątek rywalizację w Indian Wells zacznie w 2. rundzie. Pierwszy mecz rozegra zatem najwcześniej w piątek 8 marca wieczorem. Polka zagra w piątek lub sobotę. Między Kalifornią a Polską jest obecnie aż 9 godzin różnicy czasu. Dlatego mecze w Indian Wells rozgrywane będą, gdy w naszym kraju będzie wieczór lub noc.

Kiedy gra Iga Świątek Indian Wells 2024 DRABINKA kobiet WTA

Iga Świątek nie skończyła nawet 23 lat, ale z turniejowych premii uzbierała już prawdziwą fortunę - aż 25,96 mln dolarów! Po turniejach w Dausze i Dubaju młoda Polka wskoczyła już na 10. miejsce na liście płac wszech czasów WTA. Na 9. pozycji jest Agnieszka Radwańska, którą Iga może wyprzedzić już po marcowych Indian Wells i Miami Open.

Iga Świątek za wygranie turnieju WTA 1000 w Dausze i półfinał w Dubaju liderka rankingu WTA zgarnęła w sumie 682 tys. dolarów. To imponująca wypłata, ale gra o naprawdę ogromną kasę zacznie się w marcu. Indian Wells i Miami Open to imprezy rangą i prestiżem ustępujące jedynie Szlemom. Mistrzynie amerykańskich turniejów w Kalifornii i na Florydzie w tym roku zarobią po 1,1 mln dolarów. Jeżeli chodzi o zarobki na korcie to palma pierwszeństwa wśród Polek należy wciąż do Radwańskiej, która w trakcie całej kariery uzbierała dokładnie 27,68 mln dolarów. Świątek z 25,96 mln dol. depcze jej już po piętach. Kto zarobił najwięcej? Oczywiście siostry Williams. Na 1. miejscu z gigantyczną przewagą jest wciąż Serena z 94,81 mln dolarów.

Kiedy Iga Świątek gra w Indian Wells Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek dwa lata temu ustrzeliła w USA "słoneczny dublet", triumfując w Indian Wells i Miami Open, ale w 2023 r. przeżyła bolesne rozczarowanie. W Kalifornii odpadła w półfinale (2:6, 2:6 z Rybakiną), doznając na dodatek groźnej kontuzji żeber, przez którą wycofała się z turnieju na Florydzie. Teraz polska dominatorka będzie chciała znów pokazać moc, a przy okazji rozbić bank!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz trenują w Kalifornii, a zanim rozpoczną walkę w prestiżowych turniejach WTA i ATP 1000 w Indian Wells, znów połączą siły. Polskie gwiazdy zagrają razem w turnieju miksta z gwiazdorską obsadą. Zwycięzcy zgarną 200 tysięcy dolarów, które przekażą na cel charytatywny. To turniej Tie Break Tens i zostanie rozegrany w środę 6 marca o godzinie 4 rano polskiego czasu. W charytatywnych zawodach powalczy osiem par mikstowych.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej