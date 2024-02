Kiedy gra Iga Świątek Półfinał WTA Doha Z kim i o której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka 1/2 finału

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Dausze. Polka pokonała Wiktorię Azarenkę. Znów pokazała, że na wolniejszych kortach w Katarze czuje się jak ryba w wodzie. - Uwielbiam tutaj grać - uśmiechała się Iga Świątek, która mecz w półfinale turnieju WTA w Dausze zagra już w piątek 16 lutego 2024.

Iga Świątek w Dausze bardzo dobrze serwuje. Polka w przerwie zimowej zmieniła ruch serwisowy, co daje coraz lepsze efekty. Teraz regularnie trafia podaniem z prędkością ponad 180 km/h. W środowym meczu z Jekateriną Aleksandrową (6:1, 6:4) posłała 5 asów. W obu pierwszych spotkaniach w Dausze Iga Świątek miała ponad 70 procent trafianego pierwszego podania, a to znakomite statystyki. Polka przyznaje, że w ostatnich miesiącach razem z trenerem Tomaszem Wiktorowskim bardzo dużo pracowała nad serwisem. Teraz jej ruch ramienia przy pierwszym podaniu jest krótszy. - Tę zmianę planowaliśmy od dawna, ale ciężko było znaleźć na to odpowiedni czas - zdradziła Iga. - Zamach jest teraz bardziej płynny. Ta zmiana jest w pewnym sensie dla mnie naturalna, tym bardziej, że serwowałem tak, gdy byłam młodsza. Przed tą zmianą czasami gdy na korcie byłam bardziej spięta, serwowało mi się trochę gorzej. Chcieliśmy tego uniknąć - dodała Świątek.

Iga Świątek kolejny mecz w 1/2 finału turnieju WTA w Dausze zagra w piątek 16 lutego 2024, a jej rywalką będzie Naomi Osaka lub Karolina Pliskova. Początek półfinału Igi Świątek prawdopodobnie ok. godziny 17 polskiego czasu.