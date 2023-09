Kiedy gra Iga Świątek US Open Świątek - Juvan O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj?

Iga Świątek dzisiaj zagra mecz w 3. rundzie US Open, a jej kolejna rywalka to Słowenia Kaja Juvan. Poznaliśmy już plan gier. Mecz Iga Świątek - Kaja Juvan w 3. rundzie US Open zostanie rozegrany w piątek 1 września ok. godziny 18.30-19.30 (drugi mecz od godz. 17). Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek w 3. rundzie US Open zagra ze Słowenką Kają Juvan, jej bliską przyjaciółką jeszcze z czasów juniorskich. - To naprawdę nie ma znaczenia. Wiemy, jak zachować spokój i grałyśmy już przeciwko sobie kilka razy. Ostatni raz w Rolandzie Garrosie w 2021 roku. Obie możemy przerwać przyjaźń i po prostu grać w swoją grę, a potem znów będziemy przyjaciółkami. Nic szalonego się nie stanie. Ale na pewno jest moją najlepszą przyjaciółką w tourze. Jest jedną z najbardziej uczciwych i mądrych osób w tourze. Cieszę się, że jest moją przyjaciółką. Musimy grać przeciwko sobie. To trudna sytuacja, ale myślę, że obie wiemy, jak zachować się profesjonalnie, po prostu zagrać mecz i to wszystko - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek w US Open musi radzić sobie z dużą presją. Oczekiwania wobec niej są bardzo duże. Novak Djoković (w czasie konferencji prasowej po zwycięstwie (6:4, 6:1, 6:1) na Hiszpanem Zapatą Mirallesem w 2. rundzie US Open został zapytany o Igę Świątek. I w pięknych słowach podsumował dokonania polskiej gwiazdy. - Iga dominuje w kobiecym tenisie od kilku lat, jest wielokrotną zwyciężczynią turniejów Wielkiego Szlema. Uwielbiam jej oddanie i poświęcenie - zaczął Serb. - Poza tym, może jest zbyt skromna, żeby o tym powiedzieć, ale bez wątpienia ma w sobie wielkiego ducha walki. Jest wojowniczką, wychodzi na kort i wiesz, nie odda łatwo ani jednego gema. Wygrała najwięcej setów do zera w kobiecym tenisie w ostatnich latach. To pokazuje, jak poważnie i profesjonalnie podchodzi do każdego punktu i gema. To godne podziwu. Bardzo podoba mi się ten rodzaj mistrzowskiego ducha i sposobu myślenia - dodał Djoković

Iga Świątek walczy w US Open i choć w pierwszych meczach zaprezentowała się znakomicie, to jej kibiców martwić może duże zmęczenie, o którym Iga Świątek mówiła po poprzedzających nowojorski turniej występach. O to, żeby liderce rankingu nie zabrakło sił w czasie obrony tytułu, dba Maciej Ryszczuk, bardzo ceniony fizjoterapeuta i trener od przygotowana lekkoatletycznego. Ważny członek zespołu Igi Świątek właśnie udzielił wywiadu oficjalnej stronie US Open. Były lekkoatleta zdradził w nim ciekawe szczegóły, jak wygląda praca nad przygotowaniem motorycznym i kondycyjnym mistrzyni. - Ma wszystkiego po trochu, ale jej główną siłą jest poruszanie się i zwrotność – chwali podopieczną Maciej Ryszczuk. - Nadal mamy wiele do zrobienia, więc pracujemy nad wszystkim, bo nie jesteśmy jeszcze blisko szczytu jej wydolności fizycznej. Po prostu radzimy sobie z wszystkim rok po roku. Nadal jest dużo pracy do zrobienia - dodał.

Mecz Iga Świątek - Kaja Juvan z w 3. rundzie US Open zostanie rozegrany w piątek 1 września. Początek meczu Świątek - Juvan ok. godziny 18.30-19.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 17 po meczu Muchova - Townsend). Transmisje TV z US Open 20223 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

