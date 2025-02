Kiedy gra Iga Świątek w WTA Dubaj? O której godzinie mecz z Wiktorią Azarenką?

Iga Świątek zagra z Wiktorią Azarenką na otwarcie rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Białorusinka pokonała 2:6, 7:6, 6:4 Ukrainkę Anhelinę Kalininę. 36-letnia Azarenka to była liderka rankingu WTA i dwukrotna mistrzyni Australian Open (2012 i 2013), a fani Agnieszki Radwańskiej pamiętają dobrze jej liczne boje z krakowianką. Iga Świątek z białoruską gwiazdą grała cztery razy, a bilans tek rywalizacji to 3-1 dla Polki. Ostatnio pokonała Azarenkę 6:4, 6:0 rok temu w Katarze.

Iga Świątek w Katarze miała wywalczyć już czwartego złotego sokoła, ale w półfinale uległa 3:6, 1:6 Jelenie Ostapenko. Czasu na odpoczynek i mentalny reset po tym ogromnym rozczarowaniu nie ma. - Na pewno teraz w Dubaju najważniejszą rzeczą jest dostosowanie się do nowych warunków i zobaczymy, jak to pójdzie - powiedziała Iga Świątek, która w Dubaju jeszcze nigdy nie wygrała. Korty tam są szybsze niż w pobliskim Katarze. Do tego turniej rusza tuż po imprezie w Dausze i Polka płaciła cenę za wyczerpujące maratony meczów. Najbliżej szczęścia była dwa lata temu, ale w finale przeziębioną i zmęczoną już Świątek zatrzymała Czeszka Barbora Krejcikova (4:6, 2:6). Rok temu wyczerpana Iga doszła do półfinału, w którym uległa (4:6, 4:6) Rosjance Annie Kalinskiej. Na koniec sezonu w programie "Cztery pory Igi" w Canal+ zdradziła, że po tym spotkaniu okazało się, że... była chora na covid.

Iga Świątek - Wiktoria Azarenka Kiedy mecz w WTA Dubaj?

We wcześniejszych edycjach turnieju w Dubaju Iga Świątek odpadała bardzo szybko - w 2022 r. uległa 6:4, 1:6, 6:7 Jelene Ostapenko w 1/8 finału (ostatnia porażka przed słynną serią 37 zwycięstw), a w 2021 r. przegrała 0:6, 4:6 z Garbinie Muguruzą, również w 1/8 finału. Czas odczarować ten Dubaj, ale łatwo nie będzie. W tej edycji turnieju obsada będzie bardzo mocna. Poza najwyżej rozstawioną Aryną Sabalenką i Igą Świątek pojawią się niemal wszystkie najmocniejsze tenisistki w stawce. Z Top-10 zabraknie jedynie Madison Keys. Amerykańska mistrzyni Australian Open odpoczywa po triumfie w Melbourne, lecząc kontuzję.

Kiedy gra Iga Świątek w Dubaju? O której pierwszy mecz?

Mecz Iga Świątek - Wiktoria Azarenka w 2. rundzie turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany we wtorek 18 lutego 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu Igi Świątek. Transmisje TV z turnieju WTA w Dubaju na antenie Canal Sport 2.

Iga Świątek - PLANY STARTOWE

WTA 1000 Dubaj - 16 lutego

WTA 1000 Indian Wells - 5 marca

WTA 1000 Miami Open - 18 marca

