Kiedy gra Iga Świątek WTA Cincinnati DRABINKA Z kim gra Iga Świątek kiedy gra pierwszy mecz rywalka

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Cincinnati. Za nami losowanie drabinki. Iga Świątek pierwszy mecz w Cincinnati zagra w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Danielle Collins (USA) lub Anastazja Pawluczenkowa (Rosja). Polka z Collins grała kilka dni temu w Montrealu i pokonała ją w trzech setach. Poniżej więcej informacji.

Rok temu Iga Świątek szybko odpadła w Cincinnati, a w czasie konferencji prasowej wywołała burzę, narzekając na piłki, którymi kobiety grały w serii amerykańskich turniejów. - Są okropne! Latają jak szalone i trudno je kontrolować - wypaliła Polka, która występ w Ohio zaczęła od zwycięstwa 6:4, 7:5 nad Amerykanką Sloane Stephens, ale w kolejnym meczu była już bezradna i uległa wyraźnie 3:6, 4:6 Madison Keys. Turniej w Cincinnati to próba generalna przed US Open. Dlatego po słabszych występach Igi Świątek (w Toronto też wtedy szybko odpadła), jej kibice mieli powody do obaw. Jednak nasza gwiazda rozkręciła się i w Nowym Jorku świeciła pełnym blaskiem, wygrywając trzeciego Szlema w karierze.

Iga Świątek w Cincinnati zagra zaraz po turnieju w Montrealu, w z którego odpadła po porażce z Jessicą Pegulą. W Cincy rozstrzygnie się, z jakimi numerami tenisistki będą rozstawione w US Open. Iga Świątek rok temu wywalczyła tam zaledwie 105 pkt (za 1/8 finału). Za to Aryna Sabalenka, wielka rywalka Polki w wyścigu o fotel liderki rankingu WTA, doszła wtedy w Cincinnati do półfinału, więc broni aż 350 pkt. To może mieć kluczowe znacznie w walce o pozycję nr 1 w US Open, który nasza gwiazda rok temu wygrała, a Sabalenka przegrała z nią w półfinale. Iga Świątek w Montrealu znów obroniła pozycję nr 1, a wobec porażki Białorusinki już w 3. rundzie, wiadomo już, że Polka pozostanie liderką co najmniej do US Open.

Iga Świątek występ w turnieju WTA 1000 w Cincinnati zacznie w 2. rundzie, więc pierwszy mecz rozegra pewnie w środę 16 sierpnia. Rywalką Polki będzie Danielle Collins lub Anstazja Pawluczenkowa. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport. PONIŻEJ DRABINKA WTA Cincinnati 2023

