KIEDY gra Linette WTA Strasburg O której gra Linette - Bucsa O której godzinie mecz Linette w Strasburgu

Magda Linette zaczyna walkę w turnieju WTA 250 w Strasburgu. Polka rozstawiona jest z numerem 1, a jej pierwsza rywalką to Hiszpanka Cristina Bucsa. Dla Magdy Linette występ w Strasburgu to próba generalna przed paryskim Rolans Garros, który zacznie się już w najbliższą niedzielę 28 maja. Mecz Linette - Bucsa zaplanowano na wtorek 23 maja. Początek meczu Linette - Bucsa o godzinie 11. Poniżej więcej informacji.

Magda Linette w Strasburgu występuje regularnie. To dla niej ostatnie cenne przetarcie przed występem w Roland Garros, w którym poznanianka będzie rozstawiona. Rok temu Magda Linette doszła w Strasburgu do ćwierćfinału, w którym uległa po dramatycznej walce (2:6, 6:4, 46) reprezentującej Niemcy Andżelice Kerber. Przed turniejem w Strasburgu Polka walczyła w Rzymie, gdzie doszła do 3. rundy. Uległa w niej 5:7, 4:6 Brazylijce Beatriz Haddad Mai. Linette zaliczyła właśnie spadek w rankingu WTA z 19. na 21. miejsce. Reprezentująca Hiszpanię Cristina Bucsa pochodzi z Mołdawii. Niedawno grała z Igą Świątek w Australian Open 2023 i zdołała urwać jej jednego gema. W rankingu zajmuje 67. miejsce i ostatnio robiła duże postępy.

Mecz Magda Linette - Cristina Bucsa w 1. rundzie turnieju WTA w Strasburgu zostanie rozegrany we wtorek 23 maja 2023. Początek meczu Linette - Bucsa o godzinie 11. Transmisje TV z turnieju WTA w Strasburgu na antenie Canal+ Sport.