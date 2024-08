Kiedy gra Świątek w Cincinnati. O której Świątek – Kostjuk 3. runda WTA Cincinnati kiedy mecz Igi Świątek?

Iga Świątek od wygranej rozpoczęła rywalizację w Ameryce Północnej. Co prawda Polka odpuściła sobie rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto, ale w Cincinnati już zagościła i w meczu 2, rundy pokonała Warwarę Graczową 6:0, 6:7(8), 6:2. Mecz miał o tyle nietypowy przebieg, że liderka rankingu WTA prowadziła już 6:0 i 5:2, ale nie zdołała wykorzystać aż 5 piłek meczowych i ostatecznie Francuzka rosyjskiego pochodzenia doprowadziła do trzeciego seta. Z tego powodu panie grały ponad 2 godziny. Dla Igi Świątek i jej sztabu to z pewnością ważna lekcja do przeanalizowania, ale na to nie będzie zbyt wiele czasu, bo Polka poznała już rywalkę w 3. rundzie turnieju.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz WTA Cincinnati

Marta Kostjuk w WTA 1000 Cincinnati rywalizuje od 1. rundy. W niej pokonała Elise Mertens 6:4, 2:6, 6:4, a w 2. rundzie trafiła rewelację tegorocznego Wimbledonu, Lulu Sun. Nowozelandka do drabinki głównej trafiła przez kwalifikacje, a w 1. rundzie wygrała z wyżej notowaną Lindą Noskovą 6:4, 7:6(4). Z Ukrainką już sobie jednak nie poradziła, plasująca się na 21. miejscu Kostjuk wygrała 6:3, 7:5 i to ona będzie rywalką Igi Świątek w 3. rundzie turnieju WTA Cincinnati.

WTA Cincinnati: Świątek – Kostjuk 3. runda kiedy i o której?

Mecz Iga Świątek – Marta Kostjuk odbędzie się w piątek lub sobotę polskiego czasu. Wciąż nie ma dokładnego planu gier na te dni, więc fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Informację o tym, którego dnia oraz o której godzinie Iga Świątek zagra z Martą Kostjuk podamy w tym tekście, gdy organizatorzy opublikują plan gier na nadchodzące dni. Transmisje z meczów Igi Świątek w Cincinnati można oglądać na kanałach Canal+ Sport.