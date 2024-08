US Open 2024 PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobiła Iga Świątek w US Open?

Iga Świątek jest już w 2. rundzie US Open 2024. Polka awans wywalczyła pokonując 6:4, 7:6(6) Rosjankę Kamillę Rachimową, która w głównej drabince wystąpiła jako lucky loserka. Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie US Open zagra w czwartek 29 sierpnia 2024. Niestety jest już jedyną polską tenisistką w drabince US Open. W poniedziałek niespodziewanie odpadły Magdalena Fręch i Magda Linette. Rok temu Iga Świątek broniła w Nowym Jorku. Skończyła się porażką w 4. rundzie w Jeleną Ostapenko.

O której gra Iga Świątek w 2. rundzie US Open 2024

Iga Świątek mecz w 2. rundzie US Open 2024 zagra z Japonką Eną Shibaharą, która po dramatycznym boju pokonała 6:3, 4:6, 7:6(10-6) Australijkę Darię Saville. Tenisistka z Azji zajmuje dopiero 217. miejsce w rankingu. Do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach. - Na pewno w zeszłym roku czułam, że mam wiele rzeczy do obrony - pozycję nr 1 na świecie, wszystkie moje punkty, a także sam tytuł. Czułam, że mam dużo bagażu na ramionach - powiedziała Iga Świątek przed pierwszym meczem w US Open. - W tym roku jest trochę inaczej. Staram się skupić na tym, co powinnam zrobić, żeby grać jak najlepszy tenis. Moje oczekiwania nie są tak wysokie w porównaniu z zeszłym rokiem, bo wiem, że to był naprawdę intensywny sezon, a po igrzyskach nie było łatwo. Dlatego czuję się najlepiej, kiedy skupiam się tylko na treningu i harówce na korcie, na ulepszaniu swojej gry, a nie na wynikach. Postaram się zachować to nastawienie i wszystko robić krok po kroku - dodała Polka.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz 2. runda US Open 2024

Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie US Open 2024 rozegra w czwartek 29 sierpnia. Rywalką Polki będzie Ena Shibahara. Początek mecz Świątek - Shibahara ok. godziny 20-21 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 18 po meczu Sinner - Michelsen). Transmisje TV z US Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie streaminigowej MAX.

