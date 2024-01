Kiedy losowanie Australian Open 2024? O której godzinie losowanie drabinek AO 2024?

Australian Open 2024 rozpocznie się już w niedzielę 14 stycznia (w Polsce w nocy z soboty na niedzielę) i potrwa tradycyjnie 2 tygodnie. Główną faworytką w turnieju kobiet jest Iga Świątek, która przed Szlemem w Melbourne wygrała 16 meczów z rzędu - kolejno w Pekinie, WTA Finals i w United Cup. Polka mocno przeżyła przykrą porażkę z Niemcami w finale United Cup, ale to był i tak kapitalny turniej w jej wykonaniu. Wygrała wszystkie pięć singlowych meczów, dzięki czemu powiększyła przewagę nad Aryną Sabalenką w rankingu.

Iga Świątek przed Australian Open ma aż 975 pkt więcej niż Białorusinka. - Cieszę się, że dla mnie był to dobry tydzień, z dobrymi meczami przeciwko wymagającym przeciwniczkom. Do Melbourne ruszam z uśmiechem i paroma rzeczami do przepracowania - stwierdziła Iga. Zwycięzcy Australian Open w singlu zgarną po 3,15 mln dolarów australijskich czyli ok. 8,4 mln złotych, a Polka nie ukrywa, że celuje w główną nagrodę. - Australian Open to Szlem, który najbardziej bym chciała teraz wygrać - mówiła.

Rok temu Iga Świątek też była główną faworytką, ale już w 4. rundzie przegrała 4:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną, a po prestiżowy tytuł sięgnęła Aryna Sabalebka. - Myślę, że popełniłam wtedy błąd w przygotowaniach i jeżeli chodzi o moje podejście mentalne. Może chciałam za bardzo, zmarnowałam zbyt dużo energii na zamartwianie się - analizowała Iga tamto niepowodzenie. - Mam wrażenie, że moja gra pasuje do kortów w Melbourne. Miałam tam już jeden dobry wynik, bo doszłam do półfinału dwa lata temu. Dlatego Australian Open jest turniejem, który teraz bardzo bym chciała podbić. Poza tym Melbourne bardzo mi się podoba i bardzo lubię tam spędzać czas, więc jeżeli uda mi się tam zostać do samego końca turnieju, to będę bardzo zadowolona - stwierdziła z uśmiechem Iga.

Losowanie drabinek Australian Open 2024 odbędzie się w czwartek 11 stycznia. Początek ceremonii losowania AO 2024 o godzinie 3 rano polskiego czasu.

