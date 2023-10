Kiedy mecz Iga Świątek - Magda Linette O której godzinie mecz Świątek - Linette dzisiaj WTA Pekin 4.10.2023

Iga Świątek Magda Linette już dzisiaj zagrają ze sobą w 3. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wiceliderka rankingu WTA awans wywalczyła zwycięstwie 6:4, 6:1 nad Warwarą Graczewą. Dzień wcześniej z awansu do cieszyła się również Magda Linette. Przy jej prowadzeniu 3:1 Amerykanka Jennifer Brady skreczowała z powodu kontuzji kolana. Dwie Polki zagrają ze sobą po raz pierwszy w oficjalnym tourze. Mecz Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w środę 4 października po godzinie 10 polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek w meczu z Magdą Linette będzie oczywiście faworytką, ale ten mecz może być też ciekawym wyzwaniem emocjonalnym dla obu tenisistek i ciekawe, która z nich lepiej sobie poradzi. Wiceliderka rankingu WTA ostatnio podkreślała, że po US Open i utracie prowadzenia w rankingu skupia się teraz na rozwoju własnego tenisa. Linette po słabszym okresie i problemach z kontuzjami złapała wiatr w żagle i prezentowała się dużo lepiej. W Pekinie rozbiła m.in. (5:7, 6:1, 6:2) Wiktorię Azarenkę, byłą liderkę rankingu. Niedawno doszła do finału turnieju WTA w Kantonie.

- Nigdy ze sobą nie grałyśmy, co jest zaskakujące, bo przecież jestem już w głównym tourze jakieś cztery lata. Myślę, że to będzie fajny mecz. Trenowałyśmy ze sobą kilka razy i oczywiście znamy nasze style gry. Jestem podekscytowana i z pewnością przygotuje się do tego spotkania. Magda to wspaniała osoba. Mam nadzieję, że dla kibiców będzie to fajne widowisko - powiedziała Iga Świątek przed meczem z Magdą Linette.

Iga Świątek i Magda Linette w Pekinie zagrają ze sobą po raz pierwszy, ale oczywiście doskonale się znają, choćby ze wspólnych występów w reprezentacji Polski, przy okazji których trenowały razem. Podczas turniejów WTA zdarza się to jednak rzadko. Tym bardziej będzie to ciekawa konfrontacja. - Nie możemy jakoś na siebie trafić, ale myślę, że nasz mecz to tylko kwestia czasu, bierzemy przecież udział w tych samych turniejach - mówiła kilka miesięcy o Idze Świątek Magda Linette w wywiadzie dla "Super Expressu". - Obserwując jej karierę i widząc, jakie bariery była w stanie przekroczyć, to z pewnością działa motywująco. Często oglądam jej mecze i wiele się od niej uczę, mamy przecież do czynienia z najwyższym, światowym poziomem tenisa. Bardzo dużo zyskuję dzięki Idze, która robi tak fantastyczne wyniki - dodała Linette.

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w środę 4 października. Początek meczu Świątek - Linette po godzinie 10 polskiego czasu (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 6 po meczu debla i spotkaniu Samsonowa - Kostiuk). Transmisje TV z turnieju WTA w Pekinie na antenie Canal+ Sport.

Coming 🔜 an all 🇵🇱 showdownCompatriots @iga_swiatek and @MagdaLinette will have their first career meeting and battle for a quarterfinal spot! #ChinaOpen pic.twitter.com/xFAukU7Btv— wta (@WTA) October 3, 2023