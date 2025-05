Szok po tym, co Francuzi zrobili Idze Świątek. Już nic na to nie poradzi

Po trzech wygranych Roland Garros z rzędu Iga Świątek teoretycznie powinna być główną faworytką do zwycięstwa w tym turnieju, ale w tym sezonie jej forma pozostawia sporo do życzenia. Polka ani razu nie grała jeszcze w finale, choć często dochodziła do półfinałów, m.in. w styczniowym Australian Open. Kibice mają nadzieję, że zmieni się to w jej ukochanym Paryżu, gdzie święciła już cztery triumfy i na całym świecie rozpropagowała nazwę "Poland Garros". Tegoroczny turniej rozpoczęła od pewnych zwycięstw z Rebeccą Sramkovą (6:3, 6:3) i Emmą Raducanu (6:1, 6:2). Oba te spotkania rozegrała na największym korcie Philippe-Chatrier, na którym odnosiła pamiętne sukcesy i czuje się jak ryba w wodzie. Teraz zagra w 3. rundzie z Jaqueline Cristian i będzie musiała dostosować się do warunków panujących na drugim z paryskich kortów.

Iga Świątek poznała rywalkę w 3. rundzie Roland Garros! Kim jest Jaqueline Cristian?

Roland Garros: Iga Świątek nie zagra na ulubionym korcie

Znamy już plan gier na piątek (30 maja). To tego dnia Świątek zagra z Cristian o awans do 1/8 finału. Kibice, którzy przyzwyczaili się do oglądania Polki na największym obiekcie Roland Garros, mogą się nieźle zdziwić. Organizatorzy postanowili bowiem przenieść byłą liderkę rankingu WTA na drugi co do wielkości kort Suzanne-Lenglen. Ta wiadomość już zaskoczyła sporą część sympatyków tenisa.

"Mecz Igi mniej ciekawy od spotkania Paolini, że Iga ładuje na Suzanne-Lenglen? No niech będzie", "Eh, dobra, przeżyjemy ten mecz na drugim korcie. Ale już w niedzielę wraca na główny" - czytamy na portalu X. Kibice są zdziwieni, że mecz Jasmine Paolini z Juliją Starodubcewą zyskał większe uznanie od starć Świątek - Cristian i Rybakina - Ostapenko. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że na korcie Suzanne-Lenglen również jest zamykany dach, więc ewentualny deszcz nie jest zagrożeniem.

Iga Świątek - Jaqueline Cristian O której godzinie? Kiedy mecz w 3. rundzie Roland Garros?

Kiedy mecz Świątek - Cristian?

Piątkowy mecz Świątek z Cristian będzie drugim na tym korcie. Wcześniej o 11:00 spotkanie męskiej drabinki rozegrają Lorenzo Musetti i Mariano Navone. Dopiero po nich Polka i Rumunka wyjdą na kort, nie powinno się to wydarzyć przed godziną 13:00. Później na tym obiekcie zmierzą się wspomniane Rybakina i Ostapenko, co również może ciekawić polskich kibiców. Zwyciężczyni tego meczu zagra w 1/8 finału z lepszą z pary Świątek - Cristian.

PLAN GIER NA PIĄTEK!Iga Świątek - Jaqueline Cristian jako drugi mecz od godz. 11:00 na Court Suzanne-Lenglen (po starciu Musetti - Navone).📸 Jimmie48 Photography | WTA | #RolandGarros | #czasnatenis pic.twitter.com/RnDRHyYAax— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 29, 2025