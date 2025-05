Iga Świątek jest już w 3. rundzie Roland Garros po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Brytyjką Emmą Raducanu. Forma Polki po ostatnich niepowodzeniach była sporą niewiadomą i ważne, że udało się wygrać dwa pierwsze mecze. - Dla mnie kluczowe będą pierwsze trzy mecze Igi w turnieju. Oczywiście musi je wygrać i niezależnie od tego, jak przejdzie przez te mecze, jeśli dotrze do drugiego tygodnia turnieju, myślę, że będzie bardzo blisko powrotu do swojej dawnej formy, dzięki temu właśnie, że będzie grała w Paryżu, a to dla niej wyjątkowe miejsce - powiedział "Super Expressowi" Mats Wilander, były lider rankingu ATP.

Iga Świątek może po raz kolejny zapisać się w historii tenisa. Walczy o czwarty z rzędu triumf w Roland Garois, co nie udało się żadnej tenisistce przez ponad 100 lat. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Jednak ostatnie występy Igi Świątek nie były dobre. Z turnieju w Rzymie odpadła już po drugim meczu i bolesnej porażce 1:6, 5:7 z Danielle Collins. W rankingu spadła na 5. miejsce i z takim numerem jest rozstawiona w Paryżu.

Kim jest Jaqueline Cristian, rywalka Igi Świątek w 3. rundzie?

Iga Świątek w 3. rundzie Roland Garros zagra z Rumunką Jaqueline Cristian, która odrobiła straty i pokonała 1:6, 6:3, 6:3 czeską kwalifikantkę Sarę Bejlek. Polka po raz pierwszy zagra z tą tenisistką Jaqueline Cristian ma 26 lat i 182 cm wzrostu, więc warunki fizyczne są jej atutem. W rankingu zajmuje 60. miejsce, co jest blisko jej życiowego rekordu (57. miejsce rok temu). Jako juniorka nie odnosiła sukcesów, a w seniorskim tourze wygrała jeden turniej WTA ale niższej rangi - WTA 125 w Puerto Vallarta w Meksyku, w marcu 2025. W turniejach Wielkiego Szlema nie notowała dobrych rezultatów, a najlepsze to 3. runda Australian Open 2025 i teraz 3. runda Roland Garros. Jej ulubiona nawierzchnia to mączka. Stosuje dużo topspinowej rotacji, ale nie są to jakieś oszałamiające prędkości. W trakcie kariery uzbierała z turniejowych premii nieco ponad 2 mln dolarów. Obecnie jest najwyżej notowaną rumuńską tenisistką. W czasie wymian wydaje charakterystyczne dość irytujące wrzaski. Jest waleczna, ale też łatwo wymusić błędy w jej grze. Iga Świątek powinna sobie z nią poradzić, jeżeli zagra na dobrym poziomie.

O której gra Iga Świątek w 3. rundzie Roland Garros? Kiedy mecz?

Mecz Iga Świątek - Jaqueline Cristian 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 30 maja, dzień przed urodzinami Polki. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.

