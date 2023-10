Kiedy gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Pekin DRABINKA Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka 1/4 finału

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Pekinie po zwycięstwie nad Magdą Linette. Dwie najlepsze Polki w tenisowym tourze po raz pierwszy ze sobą zagrały i wyraźne lepsza okazała się ta młodsza i wyżej notowana. Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zagra w piątek 6 października 2023. Przed nią zatem dzień przerwy. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek na kolejną rywalkę musi poczekać. Pozna ją meczu Caroline Garcie - Anhelina Kalinina, a Francuzka i Ukrainka zagrają dopiero w czwartek 5 października. Polka ma zatem dzień wolny, który może wykorzystać na odpoczynek, spokojny trening czy nawet zwiedzanie miasta. A Magda Linette może się skupić na deblu. - Nigdy wcześniej ze sobą nie grałyśmy, co jest zaskakujące, bo przecież jestem już w głównym tourze jakieś cztery lata. Myślę, że to będzie fajny mecz - mówiła Iga Świątek przed meczem z Magdą Linette. - Trenowałyśmy ze sobą kilka razy i oczywiście znamy nasze style gry. Jestem podekscytowana i z pewnością przygotuje się do tego spotkania. Magda to wspaniała osoba. Mam nadzieję, że dla kibiców będzie to fajne widowisko - dodała Iga Świątek, a potem rozgromiła doświadczoną rodaczkę.

Iga Świątek przed meczem z Magdą Linette była oczywiście faworytką i potwierdziła klasę, pokazując, że jej forma idzie w górę.. Wiceliderka rankingu WTA ostatnio podkreślała, że po US Open i utracie prowadzenia w rankingu skupia się teraz na rozwoju własnego tenisa. - Moim głównym celem teraz jest rozwój po względem techniki i taktyki. Zdałem sobie sprawę, ile pracy muszę wykonać w okresie przygotowawczym przed kolejnym sezonem, bo jest wiele rzeczy, które chcę poprawić. Mój trener ma dobry plan. W pewnym sensie zaczęliśmy już to robić - zdradziła Świątek, która ostatnio dużo trenowała, najpierw w Warszawie a potem w Tokio.

Sabalenka - Paolini

Andriejewa - Rybakina



Pegula - Ostapenko 4:6, 2:6

Samsonowa - Kostiuk 6:4, 6:7, 7:6



Sakari- Wang

Kudermietowa - Gauff



Garcia - Kalinina

Świątek - Linette 6:1, 6:1

Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale turnieju WTA w Pekinie zagra w piątek 6 października. Dzień wcześniej poza rywalkę po meczu Caroline Garcie - Anhelina Kalinina. Transmisje TV z turnieju WTA w Pekinie na antenie Canal+ Sport.