Kim jest Alexandra Eala? Iga Świątek wręczała jej dyplom w Akademii Nadala!

W mediach aż huczy przed meczem Świątek - Eala. To może zaskoczyć Polkę

Alexandra Eala, mistrzyni juniorskiego US Open 2022, zajmuje odległe 140. miejsce w rankingu WTA, a w Miami Open gra dzięki "dzikiej karcie", ale absolutnie nie można jej lekceważyć. Utalentowana Filipinka wyrzuciła za burtę tego turnieju m.in. łotewską zmorę Igi Świątek Jelenę Ostapenko (7:6, 7:5) i amerykańską mistrzynię Australian Open Madison Keys (6:4, 6:2). Do ćwierćfinału awansowała bez gry, bo kontuzjowana Paula Badosa oddała mecz walkowerem. Alexandra Eala jest leworęczna, a to zawsze dodatkowe wyzwanie dla rywalki. Gra agresywny i ofensywny tenis.

Kim jest Alexandra Eala, rywalka Igi Świątek w Miami Open?

Iga Świątek miała okazję poznać młodą Alexandrę Ealę już kilka lat temu. Panie trenowały razem właśnie przed Miami Open, gdy tenisistka z Filipin debiutowała w seniorskim tourze.

- Trenowałyśmy tutaj raz w Miami, ale to było trzy lata temu, więc dużo się od tego czasu zmieniło - komentowała teraz Polka, która spotkała się z Ealą również w 2023 r. w Manacor na Majorce w słynnej Akademii Rafaela Nadala. Zaproszona przez słynnego Hiszpana Świątek uczestniczyła w ceremonii zakończenia roku szkolnego i wręczyła swojej dzisiejszej rywalce dyplom. Potem Filipinka pozowała do pamiątkowych zdjęć z Królem i Królową Mączki, jak nazywani są Rafa i Iga.

ZOBACZ: Iga Świątek i Rafael Nadal razem na Majorce! Polka zachwyciła Hiszpana! [ZDJĘCIA, WIDEO]

📅 June 2023: Alex Eala graduates from the Rafa Nadal Academy alongside @iga_swiatek. 📅 March 2025: Alex will play the @MiamiOpen quarterfinals against Iga.What an incredible story! 😍 pic.twitter.com/TlkN1pWeCg— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) March 25, 2025

O której gra Iga Świątek w ćwierćfinale Miami Open? Jest plan gier!

Mecz Iga Świątek - Alexandra Eala w ćwierćfinale Miami Open 2025 zostanie rozegrany w środę 26 marca. Początek meczu Świątek - Eala o godzinie 18 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie