Kim jest Tomasz Wiktorowski? Iga Świątek po prawie 3 latach podziękowała mu za współpracę, to koniec

Tomasz Wiktorowski urodził się 10 stycznia 1981 roku w Warszawie, jego trenerami na początku jego kariery zawodnika był Paweł Kalinowski oraz Tadeusz Paprocki. To nie wystarczyło, aby został on wielkim tenisistą. Zdecydował się zrezygnować z kariery zawodnika, a poza tym koncetrował się na grze w koszykówkę. Dopiero od 2006 roku wrócił do tenisa już w roli trenera. Wiktorowski był w sztabie Urszuli Radwańskiej, a z Agnieszką rozpoczął współpracę w 2011 roku, gdzie rok później został jej głównym trenerem. Wiktorowski odnosił niemałe sukcesy jako trener Agnieszki Radwańskiej, ale w przeszłości Wiktorowski trenował nie tylko tenis, ale też koszykówkę, a jego zainteresowania wybiegały daleko poza sport.

Tomasz Wiktorowski zwolniony! Kim jest były trener Igi Świątek?

Wiktorowski rozpoczął współpracę ze Świątek w grudniu 2021 roku. Okazało się, że był to strzał w dzisiątkę. pod wodzą Wiktorowskiego Świątek wygrała już 14 tytułów i dwa lata z rzędu kończyła rok jako numer jeden na świecie, a właśnie oboje otrzymali wyróżnienie dla najlepszej tenisistki i najlepszego szkoleniowca 2023 roku.

W mediach społecznościowych Świątek udostępniła pełne oświadczenie w sprawie zakończenia współpracy z trenerem. - Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze. Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed 3 sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie nr 1 na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z Trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne 4 Wielkie Szlemy. Nie byłoby tego oczywiście bez całego zespołu, także mojego trenera przygotowania fizycznego i fizjoterapeuty Macieja Ryszczuka oraz psycholog Darii Abramowicz. Trenerze, dziękuję i życzę Trenerowi jak najlepiej. Wiem, że chce Trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych 3 latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje tak jak Trener. Z uwagi na tę istotną dla mnie zmianę, daję sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami zza granicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze. Dam znać, gdy podejmę decyzję - można przeczytać.