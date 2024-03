Krystyna Pawłowicz ostro o nagich zdjęciach Agnieszki Radwańskiej. Nagle włączył się Mariusz Pudzianowski: „Gdybym miał żonę...”

Agnieszka Radwańska NAGO w sesji dla "ESPN Body Issue"

Ach, jak ten czas leci… W tym roku minie 11 lat od publikacji sesji zdjęciowej Agnieszki Radwańskiej w magazynie „ESPN Body Issue”. Na zdjęcia Radwańska była kompletnie nago, ale fotografie były zrobione z wielkim smakiem i artyzmem. Nie wszystkim się jednak wówczas spodobały. „Super Express” poprosił wtedy znanych ludzi, aby wypowiedzieli swoje zdanie na temat nagiej sesji Agnieszki Radwańskiej. Jedną z pytanych przez nas osób była Krystyna Pawłowicz, wówczas posłanka Prawa i Sprawiedliwości. - Ja na miejscu Radwańskiej bym się nie rozebrała – skomentowała Krystyna Pawłowicz. - Bardzo się jej dziwię, przecież ma wszystko: osiągnęła wielki sukces, jest młoda, ładna, a takie zdjęcia odbierają jej tylko powagę. Zrobiła to niepotrzebnie – dodała polityczka. Zupełnie innego zdania był zawodnik MMA Mariusz Pudzianowski. - Ja jestem jak najbardziej za! Gdybym miał żonę i zechciałaby zrobić sobie takie zdjęcia, tobym ją popierał! - stwierdził były strongman.

Duże emocje wokół sesji Agnieszki Radwańskiej sprawiły wówczas, że tenisistka postanowiła wydać specjalne oświadczenie. Podkreślała, że nie dostała za to żadnego wynagrodzenia.

"Zdjęcia oczywiście nie miały nikogo urazić, a odczytywanie ich jako niemoralne jest wyraźnie sprzeczne z profilem magazynu. Co więcej, zdjęcia te nie zawierają żadnych nieprzyzwoitych treści. Bardzo ciężko trenuję, by utrzymać moje ciało w formie i to właśnie jest myśl przewodnia tego materiału oraz całego magazynu" - zaznaczała wtedy Radwańska w swoim oświadczeniu.

