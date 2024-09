Krzysztof „Diablo” Włodarczyk zaatakował Agnieszkę Radwańską. Te słowa mu się nie spodobały. Stracił do niej szacunek

Agnieszka Radwańska była najlepszą polską tenisistką przed pojawieniem się na kortach Igi Świątek. „Isia” wygrywała wiele turniejów i utrzymywała się w czubie światowych rankingów. Wielu kibiców wypomina jej fatalny występ na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Polka bez większych zawahań skwitowała swój start na najważniejszej imprezie czterolecia jako „łatwo przyszło, łatwo poszło”.

Radwańska poleciała na kolejne zawody, kompletnie nie przejmując się swoim startem na igrzyskach olimpijskich. Fani mieli jej to za złe i często do dziś wspominają ten smutny start.

W podcaście „Elite Mentality” Cypriana Majchera wypowiedział się w tym temacie Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

- Kiedyś nasza tenisistka Agnieszka Radwańska powiedziała: "dobra tam, igrzyska nie są ważne". Przez to straciłem do Agnieszki taki szacunek sportowy. Każdy turniej rangi olimpijskiej jest ponad wszystko. Po to jedziemy na igrzyska, po to się przygotowujemy cztery lata, by zdobyć medal i zapisać się w historii olimpijskiej – przyznał w mocnych słowach Krzysztof Włodarczyk.

