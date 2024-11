Billie Jean King Cup: Legenda odpowiada na słowa Igi Świątek

Iga Świątek szykuje się do wielkiej rywalizacji z Hiszpankami w Billie Jean King Cup. Polskie tenisistki będą miały ciężką przeprawą już na start zmagań. O wygraną z nimi powalczy reprezentacja gospodyń. Turniej rozpoczyna się już po zakończeniu zmagań w ramach rywalizacji w WTA. W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o przemęczeniu zawodniczek i ich eksploatacji. Na razie jednak nie przełożyło się to na zmniejszenie wymagań wobec tenisistek.

Mówiła o tym głównie Iga Świątek, która jako liderka rankingu była zobligowana do startu w wielu turniejach. Jako czołowa tenisistka zmuszona była też często do gry niemal od początku do finału. To sprawiało, że momentami miała prawo czuć się bardzo zmęczona.

O słowach Igi Świątek wypowiedziała się legendarna zawodniczka Conchita Martinez. W rozmowie ze Sport.pl przyznała, że to, co się dzieje „nie jest dobre”.

Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Finals | Super Tenis

Conchita Martinez o słowach Igi Świątek. „To nie jest dobre”

- Z perspektywy byłej tenisistki mogę powiedzieć, że kiedyś naprawdę długo walczyłyśmy o to, by mieć dłuższą przerwę między sezonami. By w zdrowiu zakończyć pełen turniejów rok i tak też zacząć kolejny. Chodziło wtedy o dwa miesiące przerwy. Byłoby świetnie, gdyby teraz też zawodniczki mogły skończyć granie nieco wcześniej – przyznała.

Martinez wypowiedziała się wprost, że obecna sytuacja nie sprzyja tenisistkom. - Wiem, że jest tu wiele trudności, w tym duża liczba turniejów do pomieszczenia, ale pod koniec sezonu mamy wiele urazów i rezygnacji z gry. Jest wiele turniejów obowiązkowych i czasem zawodniczki grają w nich mimo kontuzji. To nie jest dobre. Musimy znaleźć sposób, by utrzymać tenisistki w zdrowiu. Dla dobra ich i touru – dodała.

Polskie tenisistki zagrają z Hiszpankami w środę, 13 listopada. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:00. Relacje z meczów będzie można śledzić na żywo na stronie Sport.se.pl.

Zwyciężczynie meczu Polska – Hiszpania zagrają w ćwierćfinale z reprezentacją Czech.