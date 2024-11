Tak wygląda praca Igi Świątek z nowym trenerem. Dziennikarz ujawnia, nie ma wątpliwości co do planu Belga

Tenisowa reprezentacji Polski już w środę 13 listopada zagra z Hiszpanią o awans do 1/4 finału Billie Jean King Cup. Zespół Dawida Celta powalczy w optymalnym składzie, razem z Igą Świątek, która tym razem zdecydowała się wystąpić w narodowych barwach. Dwa lata i rok temu uniemożliwiał jej to napięty terminarz. Finały BJK Cup rozgrywane były zaledwie kilka dni po WTA Finals, a problemem była również ogromna odległość. - Cieszę się, że mogę znowu być częścią drużyny, bo zawsze tego chciałam, ale z powodu harmonogramu było to dość trudne i niemożliwe, żeby to zadziałało. W tym roku nie grałam w Chinach, więc mój terminarz nie był aż tak napięty. Od razu zdecydowałam, że to będzie świetny pomysł, żeby zagrać - powiedziała w Maladze Iga Świątek.

Kiedy mecz Polska - Hiszpania tenisistek w BJK Cup

Iga Świątek jest oczywiście naszą liderką i zmierzy się z Paulą Badosą, która odbudowała formę po poważnych kontuzjach, które mogły nawet zakończyć jej karierę. To będzie trzeci pojedynek naszej gwiazdy z tą tenisistką. Poprzednie dwa Świątek i Badosa rozegrały już dawno, bo w 2021 r. Najpierw Hiszpanka pokonała Polkę 6:3, 7:6 w turnieju olimpijskim w Tokio, a potem Świątek zrewanżowała się Badosie w WTA Finals, wygrywając 7:5, 6:4. - Cieszę się, że tu jestem i mam nadzieję, że będę mogła rozegrać tutaj kilka solidnych meczów i zostać z drużyną tak długo, jak to możliwe - powiedziała Iga Świątek

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

Polska - Hiszpania Gdzie oglądać mecz tenisistek w BJK Cup

Kto zagra na drugiej rakiecie w polskim zespole - Magda Linette czy Magdalena Fręch. Decyzję kapitana Dawida Celta poznamy już wkrótce po ceremonii losowania. Polskie tenisistki mają już za sobą tradycyjną uroczystą kolację, w czasie której prezentowały się znakomicie w fioletowych garniturach. Po dwóch meczach singla zostanie rozegrane spotkanie deblowe, wszystko w jeden wieczór. - To jest zupełnie inny turniej, bo gramy w nim dla drużyny i dla Polski. To wiąże się z dużo większą odpowiedzialnością oraz wysiłkiem i emocjami. Zagramy z Hiszpankami, które będą miały za sobą wsparcie swojej publiczności. Na pewno nie będzie to łatwe starcie, tym bardziej, że nie ma tu fazy grupowej i porażka oznacza odpadnięcie z turnieju – powiedziała Magdalena Fręch.

Polska - Hiszpania O której godzinie gra Iga Świątek BJK Cup

Mecz Polska - Hiszpania w finałach Billie Jean King Cup w Maladze zostanie rozegrany w środę 13 listopada 2024. Początek meczu Polska - Hiszpania o godzinie 17, najpierw dwa single a potem debel. Transmisja TV z meczu Polska - Hiszpania w BJK Cup na antenie TVP Sport.