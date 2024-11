"Przez 3-4 dni praktycznie nie było ze mną kontaktu". Tak Magdalena Fręch celebrowała pierwszy w karierze tytuł WTA

Już w styczniu Magdalena Fręch pokazała, że to może być jej sezon, gdy po raz pierwszy w karierze dotarła do 1/8 finału turnieju Wielkiego Szlema. W Australian Open doszła nawet dalej od Igi Świątek i była najlepszą z Polek, a ten sukces pozwolił jej po raz pierwszy w karierze wskoczyć do grona 50 najlepszych tenisistek rankingu WTA. Okazuje się, że właśnie taki był cel niespełna 27-latki na ten sezon, ale apetyt rósł w miarę jedzenia. W lipcu, tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, Fręch zagrała w swoim pierwszym finale rangi WTA. W Pradze jej rywalką była... Magda Linette, która nie dała szans młodszej koleżance. To doświadczenie przydało jej się jednak dwa miesiące później, gdy dotarła do finału jeszcze bardziej prestiżowego turnieju rangi WTA 500 w Guadalajarze. Tym razem to ona była górą i zapełniła największą lukę w swoim dorobku, zdobywając pierwszy tytuł WTA w karierze.

Nie mogliśmy oderwać wzroku od tego zdjęcia Magdaleny Fręch! 26-latka zrzuciła ciuchy i hipnotyzuje wysportowanym ciałem

- Moim głównym celem po osiągnięciu TOP 50 było właśnie wygranie turnieju WTA, bo bardzo mnie mierzwiło, że na stronie WTA przy moim nazwisku wciąż jest to zero w rubryce „wygrane turnieje WTA”. To tak naprawdę mogło tam widnieć nawet do zakończenia kariery. Dlatego bardzo chciałam to zmienić i nie miało znaczenia, jaka to będzie ranga, czy 250, czy wyższa. Ale na pewno nie WTA 125 jak miałam do tej pory, bo to nie jest tam uwzględniane. Tak, że ten tytuł wywalczony w Guadalajarze był najważniejszym tytułem w życiu i najbardziej pożądanym – powiedziała Fręch podczas konferencji prasowej podsumowującej sezon w Łodzi.