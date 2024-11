Iga Świątek wypoczywała z Darią Abramowicz po WTA Finals. Pochwaliły się wspólnym zdjęciem

Wyrzuciła Igę Świątek z turnieju, nie weszła do finału. Qinwen Zheng zagra o tytuł

Iga Świątek ładowała baterie po WTA Finals z Darią Abramowicz i trenerem

Za Igą Świątek słodko-gorzki powrót do gry po dwóch miesiącach przerwy od US Open. Turniej WTA Finals dla ośmiu najlepszych zawodniczek kończącego się sezonu był jej pierwszym pod wodzą nowego trenera, Wima Fissette'a. Jego podopieczna mogła drugi rok z rzędu odzyskać prowadzenie w światowym rankingu po Turnieju Mistrzyń, ale już po porażce w drugim meczu z Coco Gauff straciła na to szansę. Nawet wartościowe wygrane z Barborą Krejcikovą i Darią Kasatkiną nie pozwoliły jej zagrać w półfinale - o układzie tabeli zadecydował przegrany przez Świątek set w meczu z Czeszką. Porażki zawsze bolą, ale szczególnie w tak pechowych okolicznościach. Polka nie może jednak długo rozpamiętywać wydarzeń z Rijadu, bo już 13 listopada wystąpi w barwach reprezentacji w finałach Billie Jean King Cup. W tym kontekście z pewnością przydała się jej chwila na naładowanie baterii po WTA Finals.

Świątek z psycholog i trenerem na Krawędzi Świata w Arabii Saudyjskiej

Warto przypomnieć, że właśnie bliskość terminów WTA Finals i finałów BJKC była powodem nieobecności Świątek w barwach reprezentacji Polski w dwóch ostatnich edycjach. Tym razem finalistki Turnieju Mistrzyń miały z góry zapewnione 4 dni na przeniesienie się z Rijadu do Malagi, co sztab Świątek ocenił jako wystarczające, a odpadnięcie przed półfinałem dało jej dwa dodatkowe dni wolnego. Tenisistka wykorzystała je m.in. na przejażdżkę po słynnej Krawędzi Świata w Arabii Saudyjskiej.

23-latka pochwaliła się wszystkim w mediach społecznościowych, dzięki czemu wiadomo, że nie była na tej wycieczce sama. Niezwykły saudyjski krajobraz zwiedzała w towarzystwie trenera i psycholog. Zarówno na Instagramie Świątek, jak i Abramowicz pokazało się ich wspólne pamiątkowe zdjęcie z Wimem Fissette'em. Biorąc to pod uwagę, nie można wykluczyć, że Krawędź Świata zwiedzili też pozostali członkowie teamu tenisistki - fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk i sparingpartner Tomasz Moczek. Nie widać ich jednak na zdjęciach i filmikach udostępnionych przez drugą rakietę świata.

i Autor: Instagram/Iga Świątek Iga Świątek, Daria Abramowicz i Wim Fissette po WTA Finals

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

Turniej WTA Finals był ostatnim indywidualnym występem Świątek w tym sezonie, ale przed nią jeszcze jeden turniej w barwach reprezentacji. W dniach 13-20 listopada w Maladze odbędą się finały Billie Jean King Cup i Polki zagrają już pierwszego dnia turnieju z Hiszpanią. W składzie Polski poza wiceliderką rankingu WTA są też: Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Zwycięzca meczu Polska - Hiszpania awansuje do ćwierćfinału, w którym zagra z Czechami.