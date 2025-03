- Czuć tam napięcie. Im dłużej je masz w sobie, to po prostu jest to w twoim systemie, może przerodzić się w coś negatywnego. Jeśli wygrywasz, to świetnie, możesz się trochę zrelaksować, jeśli przegrywasz lub nie zdobywasz tytułu, to napięcie narasta. Ona ciągle myśli: "W przyszłym tygodniu muszę to zrobić, w tym tygodniu muszę to zrobić". A jeśli się nie uda: "Ok, jedziemy, musimy ciężej pracować" – przeanalizowała Clijsters i dodała: - Kiedy wychodziła i była w strefie dla zawodników w Indian Wells, było widać takie napięcie, które jest bardzo, bardzo... Nie powiem, że jest ciasno, ale nie ma za dużo miejsca na nic innego niż tenis.