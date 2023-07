i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Fibak jest pewny

Legendarny tenisista nie zostawił nawet cienia wątpliwości w sprawie Świątek. Kategoryczna wypowiedź przed Wimbledonem

Poniedziałek będzie bardzo polskim dniem na rozpoczynającym się Wimbledonie. Na kortach pojawi się aż trzech reprezentantów Polski, a wśród nich będzie Iga Świątek. Liderka rankingu WTA będzie chciała pokazać się z lepszej strony niż miało to miejsce przed rokiem i według wielu jest faworytką do triumfu. Również były polski tenisista, Wojciech Fibak uważa, że nie ma mocniejszej kandydatki do zwycięstwa niż Świątek.