Linette - Kontaveit TV Transmisja NA ŻYWO Australian Open Gdzie oglądać mecz Linette - Kontaveit STREAM ONLINE Na jakim programie Linette mecz w TV dzisiaj

Magda Linette już dzisiaj w nocy zagra kolejny mecz w Australian Open. Rywalką Polki będzie Estonka Anett Kontaveit (nr 19). Tenisistka z Poznania dopiero w środę rozpoczęła walkę w Melbourne. To z powodu opadów deszczu, które zmusiły organizatorów do przełożenia meczu Polki z Egipcjanką Mayar Sherif. Magda Linette zaczęła to spotkanie słabo, ale potem odrobiła straty i zdeklasowała rywalkę, wygrywając 7:5, 6:1.

Magda Linette i Anett Kontaveit grały ze sobą 7 razy, a bilans tej rywalizacji to 4-3 dla Polki, której wyraźnie dobrze się gra z Estonką. Ostatnio górą była Kontaveit, ograła poznaniankę 6:3, 6:2 w US Open 2020. Po meczu z Mayar Sherif nasza tenisistka przyznała, że ciężko jej było wejść na odpowiedni poziom. - Po dwóch dniach czekania miałam duże problemy ze złapaniem rytmu. Do tego było wietrznie i zimno, a i przeciwniczka grała mocno różnorodnie, wybijając mnie z rytmu - powiedziała Magda Linette w rozmowie z Eurosportem. - Pewności siebie nabrałam dopiero po wygranym pierwszym secie. Cieszę się, że go wyszarpałam, a w drugiej partii zagrałam już to, co było w moim planie - dodała Polka.

Anett Kontaveit zajmuje 19. miejsce w rankingu. W I rundzie doświadczona Estonka pokonała 6:2, 6:3 Austriaczkę Grabner. - Prawdopodobnie będę grała już jutro, bo mecze drugiej rundy muszą się już wtedy odbyć. Na szczęście to spotkanie nie było dla mnie wyjątkowo wymagające fizycznie. Dużo trudniej było pod tym kątem w United Cup, bo tam zwykle mecze toczyły się dzień po dniu - stwierdziła Magda Linette.

Mecz Magda Linette - Anett Kontaveit w II rundzie Australia Open 2023 zostanie rozegrany w czwartek nad ranem 19 stycznia. Początek meczu Linette - Kontaveit ok. godziny 3 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Linette - Kontaveit na antenie Eurosportu 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

Worked on it so much🤪 Hopefully I will bring a couple of those in my 2nd round. See you tomorrow at 1pm at MCA! #AusOpen2023 pic.twitter.com/lMEKkNjwBi— Magda Linette (@MagdaLinette) January 18, 2023