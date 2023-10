Linette - Krejcikova TV Transmisja NA ŻYWO WTA Elite Trophy Gdzie oglądać mecz Linette - Krejcikova STREAM ONLINE LIVE 24.10.2023 Magda Linette w TV dzisiaj

Magda Linette zaczyna dzisiaj walkę w WTA Elite Trophy. Polka pierwszy mecz zagra z Czeszką Barborą Krejickovą, która w Zhuhai rozstawiona jest z numerem 1. Potem powalczy z Darią Kasatkiną. Magda Linette w WTA Elite Trophy zagra po raz pierwszy. To stosunkowo młoda impreza. W turnieju powalczy 12 zawodniczek, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals. 11 na podstawie rankingu i jedna dzięki przyznanej przez organizatorów dzikiej karcie.

Magda Linette zanim w Zhuhai błyśnie na korcie, błysnęła na uroczystej ceremonii. Polka prezentowała się znakomicie w srebrzystej kreacji wieczorowej. Poniżej zdjęcia. Tenisistki w WTA Elite Trophy trafiły do czterech grup po trzy zawodniczki. Zagrają w nich systemem każda z każdą. Magda Linette zagra w grupie z Barboroą Krejcikovą i Darią Kasatkiną. Do półfinałów awansują zwyciężczynie grup. W puli nagród jest 2,4 mln dolarów, ale część tego tortu dostaną też deblistki.

Magda Linette i Barbora Krejcikova grały ze sobą dwa razy. Czeszka wygrała oba spotkania - 4:6, 7:6, 6:4 w kwalifikacjach do WTA Toronto w 2017 r., i 6:1, 6:3 rok temu w Dausze. Krejcikova zajmuje 10. miejsce w rankingu. To była mistrzyni Roland Garros. Jest wybitną deblistką. Ostatnio pokonywała nawet Igę Świątek, dwukrotnie w finałach w Ostrawie i Dubaju. To wszechstronna, świetna technicznie tenisistka, ale prześladują ją kontuzje.

Mecz Magda Linette - Barbora Krejcikova w turnieju WTA Elite Trophy w Zhuhai zostanie rozegrany we wtorek 24 października. Początek meczu Linette - Krejcikova ok. godziny 10.30-11.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 9 po meczu Keys - Haddad Maia). Transmisja TV z meczu Linette - Krejcikova na Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.