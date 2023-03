i Autor: AP Linette - Raducanu TV Transmisja NA ŻYWO WTA Indian Wells Gdzie oglądać mecz Linette - Raducanu STREAM ONLINE LIVE 11.03.2023 Na jakim programie Linette mecz w TV dzisiaj

Magda Linette już dzisiaj zagra z Emmą Raducanu w 2. rundzie turnieju WTA w Indian Wells. Polska półfinalistka Australian Open spróbuje znów zachwycić. Brytyjka Raducanu to była mistrzyni US Open, ale po tym spektakularnym sukcesie grała już dużo słabiej, zmagając się z licznymi kontuzjami. Teraz zajmuje 77. miejsce w rankingu WTA. To drugi mecz Linette - Raducanu, a pierwszy Polka przegrała.