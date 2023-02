Linette - Udvardy TV Transmisja NA ŻYWO WTA Merida Gdzie oglądać mecz Linette - Udvardy STREAM ONLINE LIVE Na jakim programie Linette w TV dzisiaj

Magda Linette już dzisiaj w nocy zagra z Węgierką Panną Udvardy (nr 91) w 2. rundzie turnieju WTA w Meridze. Początek meczu Linette - Udardy ok. godziny 23.30-24.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 22). Rozstawiona z numerem 1 Magda Linette rozpoczęła walkę w Meksyku od zwycięstwa 6:7(2), 7:5, 6:2 nad Kolumbijką Camilą Osorio.

Linette - Udvardy Transmisja TV WTA Merida Magda Linette Gdzie oglądać mecz dzisiaj

Magda Linette w meczu z Camilą Osorio przegrywała 2:5 również w drugiej partii. W wielkim stylu obroniła dwie piłki meczowe. Odrobiła straty, a w trzecim secie dyktowała już warunki na korcie. Linette w pierwszym meczu w Meksyku znów pokazała zatem wielkie serce do walki. Wcześniej sama przegrywała mecze, w których była blisko zwycięstwa. Teraz to ona odrobiła straty, wychodząc z trudnej sytuacji. - Próbowałam po prostu sprawić, by gra była równa. Widziałam, że ona się denerwowała, wiem, co czuje się w takich momentach. Miałam trochę szczęścia i podniosłam swój poziom. Cieszę się, że wytrzymałam - powiedziała po meczu szczęśliwa Magda Linette.

Linette - Udvary Gdzie oglądać mecz dzisiaj WTA Merida Magda Linette mecz dzisiaj Transmisja TV

Rozstawiona w Meksyku z numerem 1 Magda Linette kolejny mecz zagra dzisiaj, a jej rywalką będzie Węgierka Panna Udvardy, która ograła po zaciętym meczu (7:6, 7:6) dobrze znaną kibicom Igi Świątek Niemkę Jule Niemeier. Polka wróciła do gry po długiej przerwie. Po sukcesie w Australian Open długo trenowała na Florydzie, przygotowując się do kolejnych występów - mniejszych turniejów w Meridzie i Austin oraz tych wielkich w Indian Wells i Miami.

Linette - Udvardy STREAM ONLINE LIVE WTA Merida Transmisja ONLINE 23.02.2023

Magda Linette wcześniej podkreślała, że w trakcie treningów nie ustępuje pani czołowym zawodniczkom, ale problemem było zaprezentowanie tego poziomu również w trakcie meczów. Mentalny przełom umożliwił wreszcie wykorzystanie potencjału? - Tak, chociaż naszym zdaniem zawsze można jeszcze coś poprawić i już wyciągamy wnioski po półfinałach Australian Open. Budujące jest to, że techniczne rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, w połączeniu z kontrolą emocji, w końcu wybrzmiewają na korcie - powiedziała Magda Linette w rozmowie z "Super Expressem".

WTA Merida: Linette - Udvardy TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Linette dzisiaj

Mecz Magda Linette - Panna Udvardy w 2. rundzie turnieju WTA w Meridzie zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego 2023. Początek meczu Linette - Udvardy ok. godziny 23.30-24.00 polskiego czasu (drugi mecz od 22, po meczu Peterson - Parks). Transmisja TV z meczu Linette - Udvardy na antenie Canal+ Sport oraz online w usłudze Canal+ ONLINE.

Completes the comeback 🔁Top seed @MagdaLinette fights through a tough test from Osorio in Mexico!#MéridaOpenAKRON pic.twitter.com/0cFfE4SOVi— wta (@WTA) February 22, 2023