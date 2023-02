i Autor: AP Linette - Udvardy O której godzinie gra Linette 2. runda WTA Marida KIEDY gra Linette kolejny mecz w Meridzie

O której gra Linette 2. runda WTA Merida Linette - Udvardy O której godzinie mecz Linette w Meridzie KIEDY gra Linette kolejny mecz. Magda Linette wróciła do gry i pokazała znów wielkie serce do gry. Polka na otwarcie rywalizacji w turnieju WTA w Meridzie pokonała 6:7(2), 7:5, 6:2 Kolumbijkę Camilę Osorio. Linette w drugim secie przegrywała już 2:5 i obroniła dwie piłki meczowe! I to w jakim stylu! Kolejną rywalką Magdy Linette będzie Węgierka Panna Udvardy (nr 91). To pierwszy mecz Polki z tą tenisistką. Sprawdź, kiedy gra Magda Linette 2. runda WTA Merida O której godzinie gra Linette.