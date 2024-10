Łzy same napływają do oczu po słowach Federera o Nadalu. Tak żegnają się legendy

Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy, czego dokonały Linette i Fręch. Zapisały się w historii, co za wyczyn

Nadal pierwszą imprezę wygrał w 2004 roku... w Sopocie. Potem było jeszcze 91 triumfów, z czego aż 22 wielkoszlemowe. Był prawdziwym królem kortów ceglanych, zwyciężając aż 14 razy w wielkoszlemowym Roland Garros. W ukochanym Paryżu rozegrał 116 meczów i wygrał aż 112. W ostatnich kilkunastu miesiącach Nadal miał potężne problemy zdrowotne. Opuścił cały poprzedni sezon, w tym grał niewiele i bez wielkich efektów. Zbierze siły na jeszcze jeden występ. Nadal wystąpi w Maladze w finałowym turnieju Pucharu Davisa, który odbędzie się w dniach 19-24 listopada.

– Nadszedł czas, gdy muszę ogłosić, że kończę grać profesjonalnie w tenisa. W ostatnich latach nie byłem w stanie grać bez ograniczeń. To oczywiście trudna decyzja. Jej podjęcie zajęło mi wiele czasu. Ale wszystko ma swój początek i koniec. Myślę, że jest to właściwy moment, aby zakończyć długą i pełną sukcesów karierę. Kiedyś nie mogłem sobie wyobrazić, że osiągnę tak wiele – wyznał w specjalnie nagranym filmie, który zamieścił w mediach społecznościowych. MSK

– Co za kariera, "Rafa" – rzucił z ekscytacją Roger Federer, były (równie wybitny) tenisista i przyjaciel Nadala. – Miałem nadzieję, że ten dzień nigdy nie nastąpi. Dziękuję za niezapomniane wspomnienia i wszystkie Twoje niesamowite osiągnięcia w grze, którą kochamy. To był dla mnie absolutny zaszczyt – napisał Szwajcar w mediach społecznościowych, który równie bogatą karierę skończył jesienią 2022 roku podczas Laver Cup. I to deblowym meczem z Rafaelem Nadalem u boku.

