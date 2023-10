i Autor: AP Magda Linette w 3. rundzie WTA Pekin! Mecz z Igą Świątek bardzo blisko!

Linette kontra Świątek?

Magda Linette awansowała do 3. rundy turnieju WTA w Pekinie. Przy prowadzeniu Polki 3:1 jej amerykańska rywalka Jennifer Brady skreczowała z powodu kontuzji prawego kolana. Jeżeli Iga Świątek we wtorek pokona Warwarę Graczewę, to dwie najlepsze polskie tenisistki wreszcie zagrają ze sobą! Byłby to pierwszy oficjalny mecz Świątek - Linette w tourze WTA.