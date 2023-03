Magdalena Fręch wykorzystała szansę i zarobiła fortunę w Indian Wells! Teraz zagra z Ons Jabeur! Ile zarobiła Fręch w Indian Wells?

Wydawało się, że Magdalena Fręch szybko pożegnała się z nadziejami na dobry wynik w Indian Wells. Tenisistka z Łodzi w kwalifikacjach przegrała 2:6, 0:6 z Amerykanką Ashlyn Krueger. Na szczęście dzięki wysokiej pozycji w rankingu WTA Polka mogła jeszcze po cichu liczyć na to, że wskoczy do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana (lucky loserka). I udało się. Po rezygnacji z gry kolejnych tenisistek Magdalena Fręch dostała kolejna szansę. Pokonała 4:6, 6:4, 6:2 Belgijkę Marynę Zanevską. Reprezentantka Polski zarobiła dużo punktów i pieniędzy. Premia za awans do 2. rundy w Indian Wells to aż 30 885 dolarów. A w 2. rundzie rywalką Magdy Fręch będzie wielka gwiazda - Tunezyjka Ons Jabeur, czwarta rakieta świata.

Ile zarobiła Magdalena Fręch w Indian Wells PREMIE Nagrody pieniężne

W 2. rundzie Indian Wells zagra zatem aż czwórka polskich tenisistów. Poza Magdą Fręch również Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette. Poniżej zestaw par.