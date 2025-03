Mecz Igi Świątek zagrożony! Niepokojące prognozy w Indian Wells

Zazwyczaj pogoda w Indian Wells jest świetna, a Iga Świątek lubi grać w kalifornijskim słońcu, bo w suchym pustynnym powietrzu i przy wysokiej temperaturze podkręcane przez nią piłki odbijają się wysokim kozłem. Dzisiaj jednak aura może Polce nie sprzyjać. Być może nawet mecz Igi Świątek z Karoliną Muchovą będzie musiał zacząć się później, a potem będzie przerywany.

Meteorolodzy zapowiadają bowiem przelotne opady deszczu i to przez cały dzień. Padać ma już rano, a potem pogoda ma być coraz gorsza, jest nawet ryzyko burzy. Być może w porze meczu Igi Świątek z Karoliną Muchovą pogoda będzie jeszcze dobra. Szanse na deszcz w godzinach 11-13 lokalnego czasu (19-21 polskiego, wtedy ma zagrać Polka) to ok. 20-30 procent. Potem będą rosły. Wilgotność ma być dużo wyższa niż zwykle, a to też nie jest dobra wiadomość dla naszej tenisistki, bo warunki w Indian Wells są wtedy mniej dla niej korzystne.

Niestety na kortach twardych nawet najmniejszy deszcz uniemożliwia kontynuowanie rywalizacji, bo robi się ślisko (szczególnie na liniach) i ryzyko kontuzji jest wtedy wysokie. A w Indian Wells nie ma ani jednej zadaszonej areny.

W Indian Wells przy słonecznej pogodzie Iga Świątek znakomicie wykorzystuje pustynne warunki. - Mój styl gry z pewnością pasuje do tych warunków i tej nawierzchni, ale ona nie wykona za mnie całej pracy. Gdybym uderzała piłki gdzieś za płot, to nie wygrałabym niczego na tych kortach. Poza tym tutaj zawsze mam więcej czasu, żeby solidnie potrenować. W tych jednotygodniowych turniejach tego czasu nie ma. Czuję się tutaj komfortowo i odnalazłam swój rytm także poza kortem, więc łatwiej mi się dobrze zregenerować - stwierdziła Iga, która w dwóch pierwszych meczach w Indian Wells 2025 straciła zaledwie cztery gemy. Najpierw pokonała 6:2, 6:0 Caroline Garcię, a potem 6:0, 6:2 Dajanę Jastremską.

