Mężczyźni tracą język, gdy patrzą na nowe zdjęcie Magdy Linette. Nie oderwiesz wzroku od tego dekoltu

Magda Linette to po Idze Świątek nasza druga najlepsza tenisistka obecnie. Nic więc dziwnego, że jej osoba wzbudza spore zainteresowanie w sieci. Sama zainteresowana po mistrzowsku to wykorzystuje. Po pierwsze, brała już udział w kilku akcjach, które przysporzyły jej dodatkowej popularności. Po drugie, na co dzień dużą uwagę poświęca mediom społecznościowym. Szczególnie upodobała sobie komunikację z fanami za pośrednictwem Instagrama. Linette regularnie publikuje wpisy, w których łączy prezentację swoich wdzięków z nieszablonowym poczuciem humoru. Tak samo było i tym razem przy fotce, która wielu internautom odebrała zdolność mówienia, a jeśli już to tylko po to, by w komentarzach wygłosić komplementy względem sportsmenki.

Gorące zdjęcie Magdy Linette

Nie po raz pierwszy tenisistka rozpaliła internet swoją fotką. Tym razem Magda Linette pokazała się na biało-czarnym zdjęciu w rozpiętej górze. Pod spodem widać było opinający jej wysportowane ciało strój kąpielowy. Głęboki dekolt od razu przyciąga uwagę. Jednocześnie autorka internetowego posta w swoim stylu skomentowała, to co widać na obrazku. "Odważna, zacięta i gotowa na wszystko. Kiedy coś mówię, mam na myśli fondant czekoladowy" - czytamy w zabawnym opisie.