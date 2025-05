Mocne słowa Igi Świątek po klęsce: Wszystko się zawaliło!

Coś było nie tak, ale szczerze mówiąc, teraz nie wiem co. Na pewno czuję, że nie poruszałam się dobrze, a mój tenis był bardzo nierówny przez większość turnieju. Dlatego nie byłam pewna, co tak naprawdę mam w swoim zestawie narzędzi. Nie miałam nawet planu B, bo nic dziś nie działało. Na pewno nie grałam dobrze nawet w tych meczach, które wygrałam. A dzisiaj z pewnością wszystko się zawaliło. Czuję, że nie byłam nawet we właściwym miejscu ze swoimi nogami przed uderzeniami. Chciałabym się lepiej poruszać, bo myślę, że dałoby mi to szansę na odbicie się, bo tak się zwykle dzieje. Ale dziś na pewno nie poruszałam się dobrze. Czułam się ciężko i wszystko trzeba było jakby wymuszać, zamiast pozwolić, żeby to poszło intuicyjnie i samo z siebie. Wiem, jak potrafię się poruszać i zwykle nie muszę o tym dużo myśleć. Ale przez ostatnie tygodnie nie było to takie łatwe. Zmuszałem się, żeby schodzić niżej, żeby być bardziej precyzyjną ze swoimi stopami, bo to nie idzie samo z siebie. Mam nadzieję, że pewnego dnia to kliknie, ale niczego się nie spodziewam. Po prostu spróbuję nad tym popracować - zakończyła swoją analizę Iga Świątek.