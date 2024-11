- My intensywnie pracujemy nad tym, by jej kariera rozwijała się w sposób stabilny. Przygotowujemy na kolejne wyzwania. Ale najważniejsze, że Iga to nie jest osobowość, która byłaby podatna na takie rzeczy jak woda sodowa – powiedziała w 2021 roku Daria Abramowicz, którą wówczas cytowała Polska Agencja Prasowa. - Jesteśmy zespołem, który uczy się nowych ról. Psycholog sportu, to taki zawód, który wymaga ciągłego uczenia się. Moją rola polega na tym, by dostosować Igę do nowych okoliczności, jakie się pojawiły – dodała Daria Abramowicz.