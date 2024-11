Iga Świątek i Rafael Nadal to Królowa i Król Mączki. Polka i Hiszpan mają podobne style gry, bardzo skuteczne na kortach ziemnych. Iga Świątek już jako mała dziewczynka podziwiała gwiazdora z Majorki. Potem już jako zawodniczka miała okazję go poznać. 19 listopada Hiszpan rozpocznie w Maladze walkę w Pucharze Davisa i będzie to jego ostatni występ w karierze. Z tej okazji Iga Świątek w rozmowie z amerykańską telewizją Tennis Channel opowiedziała o swoich najważniejszych wspomnieniach związanych z Rafą.

Iga Świątek opowiada o Rafaelu Nadalu. Niezwykła relacja

- Mam ich wiele, ale myślę, że najważniejsze dla mnie są te, w których faktycznie weszłam z nim w interakcję lub miałam okazję go poznać. Pamiętam, że kiedyś trenowaliśmy razem przez Roland Garros. To był właściwie prezent na moje urodziny. Graliśmy przez jakieś 15 minut i po prostu uświadomiłam sobie, że jest naprawdę normalnym i skromnym człowiekiem. To był pierwszy raz kiedy z nim rozmawiałem, więc to było wyjątkowe - wspomina Iga Świątek. - Pamiętam też jak w 2021 roku przegrał tam półfinał z Novakiem i spotkałam go, ponieważ wszyscy mieszkaliśmy w tym samym hotelu z powodu COVID. Zobaczyłam go gdzieś w hotelu i powiedziałem mu, że nawet płakałam, kiedy przegrał. A on był taki spokojny i powiedział, że to tylko tenis, a życie toczy się dalej i w przyszłości będą różne inne cele. Pomyślałam, że ta osoba naprawdę wie, jak radzić sobie z porażką, nawet w swoim twoim ulubionym turnieju. I zdałem sobie sprawę, że poza kortem trzeba też, nauczyć się radzić sobie z rzeczami, aby być lepszą zawodniczką na korcie - dodała Polka.

A jak Iga Świątek wspomina słynny trening z Rafą Nadalem w Paryżu? - Szczerze mówiąc nie sądzę, żeby grał ze mną na sto procent. Było dobrze. Dawałam radę, ale kiedy musiałam odgrywać w biegu, było to niemożliwe. Jego topspin sprawiał, że piłki leciały jeszcze dalej ode mnie. Na pewno było ciężko - dzieliła się wrażeniami Iga Świątek. Dalszy ciąg tekstu pod galerią zdjęć.

Iga Świątek już jako mała dziewczynka podziwiała Rafaela Nadala. Nawiązała do tego również w swojej przemowie w czasie ceremonii zakończenia roku szkolnego w akademii tenisowej Hiszpana w Manacor. - Zostałam fanką Rafy, bo nawet kiedy cierpiał na korcie i mu nie szło, znajdywał sposób, żeby przezwyciężyć problemy. Nigdy się nie poddawał. Jego mecze mnie zainspirowały. Wy też bądźcie wytrwali! - zaapelowała do absolwentów.

W 2020 r. Polka i Hiszpan wygrali Roland Garros, ale Idze nie udało się wtedy po raz pierwszy spotkać ze swoim idolem. Powodem była pandemia, ale też... nieśmiałość Świątek. Ale co się odwlecze... Kilka tygodni później wreszcie gawędziła już z Rafą za pośrednictwem wideoczatu zorganizowanego przez polską firmę, w której Hiszpan zamówił luksusowy katamaran. - Gratulacje, tak trzymaj! Odpoczęłaś już trochę? Może kiedyś potrenujemy razem - powiedział do Świątek Nadal. - Byłoby wspaniale! - ekscytowała się Iga. Poniżej to wideo.

Pierwsze wspólne zdjęcie Iga Świątek i Rafael Nadal zrobili sobie na siłowni w czasie turnieju w Rzymie w 2021 r. Oboje triumfowali wtedy w stolicy Italii. - Może w Paryżu będziemy mieli wreszcie okazję porozmawiać. Teraz się ze mną przywitał i zawołał "cześć". Na razie byłam zbyt przytłoczona, żebym sama się przywitała - przyznała z uśmiechem Iga tuż przed Roland Garros 2021. Następnego dnia spełniła swoje wielkie marzenie. Świątek i Nadal trenowali razem na paryskiej mączce, a potem długo rozmawiali, ku uciesze fotoreporterów. - Podziwiam jego etykę pracy i to, że sukces go nie zmienił, wciąż jest bardzo miłym i skromnym facetem - zachwycała się Iga. Poniżej wideo i zdjęcie z tego treningu w Paryżu.

- Ona dokonuje niezwykłych rzeczy. Gra teraz wspaniale, wygrywając kolejne turnieje i jestem szczęśliwy, że tak dobrze jej idzie. To spontaniczna i bardzo naturalna dziewczyna. To dobrze, że ludzie tacy jak ona odnoszą sukcesy - komplementował Igę Światek Rafael Nadal w maju 2022 r. Kilka miesięcy potem był już pamiętny mecz miksta na wypełnionej po brzegi największej tenisowej arenie świata! Polka i jej hiszpański idol połączyli siły w akcji "Tenis gra dla Pokoju". W pokazowym meczu na Arthur Ashe w Nowym Jorku (główna arena US Open) wzięły udział wielkie gwiazdy, a Świątek i Nadal zagrali miksta z amerykańską parą John McEnroe/Coco Gauff. Aktualni wtedy mistrzowie Roland Garros pokonali 63-latka i 18-latkę 10-8, popisując się efektownymi akcjami. - Iga jest ogromną motywacją dla wszystkich, także dla mnie - podkreślał wówczas mistrz z Majorki. Poniżej efektowne wideo z tego meczu miksta w Nowym Jorku.