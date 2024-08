Obrzydliwie uderzyła w Igę Świątek. Danielle Collins znów nie gryzła się w język. Zero skruchy po szokującym ataku

Iga Świątek z awansem w US Open, ale po strasznych męczarniach! Niepokojąco słaba gra Polki

Hubert Hurkacz - Jordan Thompson Kiedy mecz 2. runda US Open O której godzinie?

US Open 2024

US Open 2024 PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobiła Iga Świątek w US Open?

Iga Świątek uderza we władze WTA! Zdradziła kulisy, ostra krytyka!

Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie US Open? O której godzinie mecz z Eną Shibaharą?

US Open 2024

Podczas niedawno rozpoczętego turnieju US Open mogło dojść do szybkiego rewanżu pomiędzy Danielle Collins a Igą Świątek. Panie ostatni raz spotkały się na kortach Rolanda Garrosa podczas igrzysk olimpijskich i wówczas reprezentantka Polski wygrała po niespełna trzech setach rywalizacji, a mecz zakończył się kreczem Amerykanki. Po spotkaniu zrobiło się głośno o słowach, jakie Collins wypowiedziała o Świątek. Wówczas reprezentantka Stanów Zjednoczonych zarzuciła rywalce, że jest fałszywa i nieszczera. - Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w kontekście mojej kontuzji - powiedziała Collins na konferencji prasowej po meczu ze Świątek.

Iga Świątek w 2. rundzie US Open, ale są powody do niepokoju Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie obchodzi mnie czy moje słowa i zachowanie na korcie będą odbierane przez osobę, która nigdy nie grała w tenisa, jako arogancja i zarozumiałość

Collins o słowach odnośnie Świątek

O sprawie zrobiło się dość głośno i wielu polskich kibiców krytykowało Collins za takie słowa. Niedawno tenisistka wystąpiła w podcaście Jimmy'ego Connorsa pt. "Advantage Connors" i wrócono do jej wypowiedzi z Paryża. W słowach Collins na próżno szukać skruchy, czy też wycofania się z wcześniejszej deklaracji. - Ja tylko staram się być sobą. Skupiam się na tym, co ja robię i nie obchodzą mnie, co myślą inni. Są chwile w których jestem pełna pozytywnych emocji i są chwile, gdy jestem w złym humorze - stwierdziła Collins.

Collins szczerze o swoim zachowaniu

- Nie obchodzi mnie czy moje słowa i zachowanie na korcie będą odbierane przez osobę, która nigdy nie grała w tenisa, jako arogancja i zarozumiałość. Od małego uczono mnie, żebym uwalniała swoje emocje - podkreśliła Collins. Amerykanka i Świątek podczas US Open zostały wylosowane w tej samej połówce drabinki, ale reprezentantka gospodarzy odpadła już w pierwszej rundzie turnieju i przegrała z Caroline Dolehide 6:1, 5:6, 4:6. Tym samym Świątek i Collins w Nowym Jorku nie spotkają się na korcie.