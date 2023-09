Pierwszy trener Igi Świątek zdradził jej największy mankament. To problem? Ujawnia, co może zrobić Wiktorowski

US Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz

Iga Świątek walczyła twardo z Jeleną Ostapenko, ale rywalka okazała się w tym meczu lepsza, co oznaczało, że liderka światowego rankingu w poniedziałek straci swoją pozycję na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. „Maszyna z Raszyna” odda pierwsze miejsce w rankingu WTA po ponad 500 dniach, co przełożyło się łącznie na aż 75 tygodni posiadania tytułu królowej kobiecego tenisa. Czy jej występy w ostatnich tygodniach powinny wiązać się z pewną zmianą w najbliższym czasie? Tak w rozmowie z portalem I.pl twierdzi jej pierwszy trener, Artur Szostaczko.

Świątek powinna nieznacznie zmienić styl gry? Tak twierdzi jej pierwszy trener

Pierwszy szkoleniowiec najlepszej polskiej tenisistki uważa, że Iga Świątek powinna dołączyć do swojego sztabu szkoleniowego jeszcze jednego trenera.

- To byłoby bardzo dobre rozwiązanie, które zresztą praktykuje Novak Djoković, współpracuje z moim dobrym kolegą Goranem Inaniseviciem. Robili to też Rafael Nadal, czy Roger Federer. Zawsze dobierali sobie jeszcze jedną osobę do teamu, aby spojrzała na ich grę w inny sposób – stwierdził otwarcie.

Jego zdaniem bardzo ważna byłaby jeszcze jedna zmiana w stylu gry naszej zawodniczki, która według Artura Szostaczko nie wydarzyła się przez ostatnie dwa lata.

- Iga nie zmienia rytmu i taktyki w trakcie meczu, mówię to od dwóch lat. Ona gra świetnie, porusza się najlepiej wśród wszystkich tenisistek, czyli ma wszystkie atuty w ręku, żeby wygrywać, a jednak tego nie robi. (…) Gra Igi wystarcza na wiele zawodniczek, ale na te niewygodne dla niej i do tego silniejsze fizycznie najwyraźniej nie – dodał w rozmowie z I.pl.

