Prezes klubu Magdy Linette pełen podziwu dla podopiecznej. „Nie do uwierzenia, wszyscy płakaliśmy”

Były szef związku nie kryje podziwu dla Magdy Linette, która 25 stycznia awansowała do półfinału Australian Open 2023. – Nie do uwierzenia jest to, jak gigantyczny postęp zrobiła w ostatnich miesiącach – powiedział Muzolf, który zna Linette praktycznie od dziecka. 30-letnia zawodniczka jest największą sensacją turnieju w Melbourne, po zwycięstwie nad Czeszką Karoliną Pliskovą 6:3, 7:5 znalazła się w najlepszej czwórce Australian Open.

– Jestem zaskoczony poziomem jej gry. Nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie grała. Nie ukrywam, że po meczu było niezwykłe wzruszenie, wszyscy w domu płakaliśmy ze szczęścia – opowiadał. – Nie jestem nigdy wielkim optymistą, ale o mecz z Pliskovą byłem jakoś dziwnie spokojniejszy niż przed wcześniejszymi pojedynkami Magdy. Pokazała siłę woli, ale też odporność psychiczną, z której nie słynęła do tej pory. Wspaniale także poruszała się na korcie.

Sabalenka faworytką w meczu z Magdą

W czwartek (26.01) około południa polskiego czasu Linette zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką o wielki finał Australian Open.

– Sabalenka teoretycznie nie powinna postawić poprzeczki wyżej. To jest typowa strzelba, jeśli będzie jej siedział pierwszy serwis i te jej bomby będą lądowały w korcie, Magdzie będzie bardzo ciężko. Nasza tenisistka nie jest bez szans, ale to Sabalenka jest faworytką. Choć jej też zdarza się, że po nieudanych zagraniach szybko popada w frustrację, popełnia podwójne błędy serwisowe. Będziemy ten mecz oglądać w spokoju, bo Magda już osiągnęła ogromny sukces – podkreśla były sternik PZT.

Pytany o źródło tak świetnej postawy w ostatnich tygodniach, Muzolf nie ukrywa, że dużą rolę odegrali wszyscy trenerzy, z którymi tenisistka współpracowała w ostatnim czasie.

– Na pewno podstawą sukcesu jest jej konsekwentna i ciężka praca. Kropką nad i było dołączenie do sztabu szkoleniowego Iaina Hughesa. Wspólnie z Markiem Gellardem wpoili jej wiarę we własne możliwości. My wiedzieliśmy, że ona potrafi grać w tenisa, lecz nie zawsze przekładało się to na turnieje, ale tylko na pojedyncze mecze, a czasami na sety. To jest niewiarygodne co się z nią stało. Myślę, że pomogła jej gra w meczach Billie Jean King Cup i United Cup, bowiem trener Dawid Celt też ma pozytywny wpływ na Magdę i wszystko się tak dobrze połączyło – skomentował.