Przejechali się po Idze Świątek. Nie mieli litości dla Polki, używając najbrutalniejszych słów, sroga ocena przed Igrzyskami

Iga Świątek otrzymała brutalną ocenę swoich sił przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu! Polska tenisistka została podsumowana przez puntodebreak.com za swój występ na Wimbledonie. Nie da się ukryć, że słowa, które otrzymała Polka są wyjątkowo bolesne. I to wszystko na chwilę przed startem Igrzysk Olimpijskich.

Iga Świątek musi się pogodzić z brutalną opinią. Dziennikarze w nią uderzeli

Mimo że Świątek jest faworytką do wygrania turnieju olimpijskiego, to zdaniem dziennikarzy puntodebreak.com Polka pokazała w Londynie, że nie potrafi radzić sobie w starciach na trawie. Zdaniem mediów, gra na uwielbianej przez nią mączce eksploatuje jej siły do tego stopnia, że nie zostaje jej nic więcej, co mogłaby udowodnić na innej powierzchni.

- Polka nadal nie czuje się komfortowo na trawie. Nie pomaga jej też to, że przybywa na nią tak wyczerpana fizycznie i psychicznie po turniejach na 'mączce'. To wyraźnie sprawia, że nie potrafi opuścić własnej strefy komfortu i nie jest w stanie poprawić się na trawie - mówią dziennikarze.