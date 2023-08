Radwańska kusiła fanów bez ubrań. Ci zobaczyli, jak wygląda jej ciało i mogli się nieźle zdziwić

Niewiarygodne, co usłyszał Hurkacz po wygranej z Bublikiem. Niewybredne słowa rywala o grze przeciwko Polakowi

Wiele wskazuje na to, że Urszula Radwańska najlepsze lata ma już za sobą. W październiku 2012 roku była ona 29. rakietą świata i wspólnie ze starszą siostrą Agnieszką stanowiła wówczas o sile polskiego tenisa. Niestety, to już historia, a obecnie krakowianka jest na odległym 411. miejscu w rankingu WTA. Swoją pozycję próbowała w ostatnim czasie odbudować m.in. w Portugalii, jednak jej wyprawa na Półwysep Iberyjski zakończyła się fiaskiem. Młodsza z sióstr Radwańskich wygrała zaledwie jeden z czterech rozegranych tam w lipcu meczów. Po nieudanym wypadzie do Portugalii postanowiła się zresetować i naładować baterie. W tym celu wybrała się na luksusowe wakacje, którymi chętnie dzieliła się z fanami.

Radwańska postawiła na babski wyjazd z siostrą i ich wspólną przyjaciółką do Saint-Tropez. Ten francuski kurort cieszy się olbrzymią popularnością i uchodzi za jeden z najbardziej ekskluzywnych w Europie. Nic dziwnego, że 32-latka w pełni korzystała z tamtejszego słońca i chętnie dzieliła się wyjątkowymi chwilami z kibicami. Ci bacznie obserwują tenisistkę w mediach społecznościowych, gdzie niejednokrotnie mogą zajrzeć za kulisy jej życia. W Saint-Tropez nie brakowało momentów dbania o opaleniznę. Urszula Radwańska pokazała zdjęcie w bikini, jednak fani po zobaczeniu tej fotografii mogą się nieźle zdziwić.

Fani zobaczyli ciało Radwańskiej i... Szok

Jak widać na powyższym zdjęciu, na instagramowym profilu Radwańskiej obserwowanym przez blisko 120 tysięcy użytkowników, pojawił się post, na którym tenisistka pozuje w samym bikini. Wielu fanów mogłoby pomyśleć, że to kolejne letnie zdjęcie młodszej ze słynnych sióstr, która chętnie dzieli się takimi fotografiami w mediach społecznościowych. Jednak po kliknięciu w ten post, okazuje się, że jest to rolka pełna wspomnień z babskiego wyjazdu do Saint-Tropez, a otwierający ją kadr nie znalazł się nawet w nagraniu! Internauci mogli przeżyć szok, jednak w tej jednej rolce doskonale widać, ile radości dostarczył Radwańskim i ich przyjaciółce ostatni wyjazd.