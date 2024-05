Michał Probierz tuż przed Euro 2024 otrzymał nagłe informacje. Doszło do radykalnej zmiany. Klamka zapadła

Dojdzie do powołania?

Michał Skóraś rozkręcił się na dobre w Brugge. Zasłuży na powołanie do kadry na EURO? [WIDEO]

Proces selekcji piłkarzy do reprezentacji trwa tak naprawdę w całym okresie pomiędzy kolejnymi meczami drużyn narodowych. Selekcjonerzy obserwują wielu zawodników i często udają się na ich spotkania. Jak jednak wiadomo, punkt kulminacyjny nadchodzi tuż przed dużym wydarzeniem. Przed Euro 2024 nie będzie inaczej. Michał Probierz na pewno ma już trzon kadry w głowie, ale przy niektórych nazwiskach stoi jeszcze znak zapytania. Ten będzie musiał zostać usunięty do 7 czerwca, bo wówczas trzeba przesłać ostateczną listę powołanych piłkarzy na Euro 2024.

Kluczowa decyzja UEFA przed Euro 2024

W piątek okazało się, że selekcjonerzy będą mieli nieco ułatwione zadanie podczas powoływania zawodników. Długo trwała dywagacja, czy UEFA zgodzi się na poszerzenie kadr narodowych do 26 zawodników. Wydawało się, że zostanie przywrócony format 23-osobowej kadry, ale ostatecznie postanowiono, że liczebność drużyn zostanie zwiększona o trzech zawodników. - Liczebność kadr uczestników Euro 2024 została podniesiona z 23 do 26 piłkarzy. Federacje muszą dostarczyć listy z piłkarzami do 7 czerwca - można przeczytać w komunikacie UEFA.

Rozrost kadr na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy związany był z okresem pandemicznym i obowiązywał już podczas ostatniego Euro, a także podczas mundialu w Katarze. Wiadomo również, że w przypadku reprezentacji Polski powołanie kadry na Euro 2024 nastąpi wcześniej niż 7 czerwca i Probierz skład osobowy na turniej ma ogłosić 2 czerwca.