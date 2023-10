Radwańskiej opadły ręce, gdy to zobaczyła. Obrzydliwe sceny, obok których nie mogła przejść obojętnie. Ogromna burza

Echa sprawy Pandora Gate nie umilkną jeszcze przez wiele tygodni. Zwłaszcza, że popularni YouTuberzy nie mają wątpliwości, że niedawno opublikowane materiały i dowody to dopiero wierzchołek góry lodowej i w świecie infuelncerów kryje się wiele mrocznych tajemnic. To, czego dowiedzieliśmy się do tej pory, to utrzymywanie kontaktów przez Stuarta "Stuu" Burtona z nieletnimi dziewczynami.

Radwańska nie wytrzymała. Ostra krytyka

Mimo powagi sytuacji i naprawdę obrzydliwych wiadomości wysyłanych przez znanego influencera do 13, i 14-latek, nie brakuje żartów w tym kontekście. Duża krytyka spadła na Kanał Sportowy. W niedzielnym programie "KS Poranek" prezenterka czytała z promptera prognozę pogody, aż nagle pojawiło się nawiązanie do afery, a prowadząca zawiesiła głos. - Jesień w pełni. Dziś w Polsce temperatury niskie, prawie tak niskie, jak wiek dziewczyn, które były podrywane przez niektórych polskich influencerów - przytoczył prowadzący program, a prezenterka zwróciła uwagę, że takie żarty są nie na miejscu.

W sieci niebywale mocno skrytykowano osoby za takie postępowanie. Nawet Urszula Radwańska umieściła w tej sprawie wpis na platformie X. - Ręce opadają, żenada - czytamy we wpisie tenisistki. W poniedziałek pojawiło się oświadczenie Kanału Sportowego piętnujące takie żarty: "Kanał Sportowy potępia wszelkiego rodzaju hańbiące i patologiczne zachowania w stosunku do osób nieletnich, które zostały w ostatnich dniach ujawnione w polskim internecie" - brzmi początek oświadczenia