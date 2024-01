i Autor: Instagram Rafael Nadal, Iga Świątek

Wielki powrót!

Razem z Igą Świątek podskoczyliśmy z radości po usłyszeniu tych wieści. Kibice nie mogą się już doczekać

Grzegorz Kuś 12:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iga Świątek nie najlepiej zaczęła sezon, przegrywając już w 3. rundzie Australian Open, jednak przed nią jeszcze wiele ważnych turniejów. Pierwszym z nich będzie impreza rangi WTA 1000 w Dosze, gdzie Polka wygrywała w dwóch ostatnich edycjach. W tym roku powalczy o obronę tytułu, a w stolicy Kataru kibice będą mieli co oglądać. To właśnie tam do gry ma wrócić idol Świątek - Rafael Nadal!