Sprawdziliśmy, ile Iga Świątek zarobiła w całej karierze! Do Radwańskiej jeszcze jej trochę brakuje!

Iga Świątek w WTA Finals 2023 zarobiła 3,078 mln dolarów. Wygrała prestiżowy turniej z kompletem zwycięstw w grupie, więc zgarnęła maksymalną premię, jaka była do wygrania. To kolejna gigantyczna nagroda pieniężna, którą zgarnęła. I największa w jej karierze. Do tej pory rekordowa w przypadku Igi Świątek była premia za triumf w US Open 2022 Polka zarobiła wtedy 2,6 mln dolarów. - Naprawdę cieszę się, że to nie w gotówce! - zażartowała wtedy, odbierając czek po finale w Nowym Jorku.

Ile Iga Świątek zarobiła w całej karierze? Fortunę! Według oficjalnych statystyk WTA Iga Świątek uzbierała już z turniejowych premii dokładnie 24 592 763 dolarów. To daje jej 14. miejsce na liście wszech czasów uwzględniającej zarobki tenisistek.

Iga Świątek ZAROBKI Ile zarobiła Iga Świątek w całej karierze

Iga Świątek zarobiła w całej karierze 24,59 mln dolarów. To fortuna, ale do zarobków Agnieszki Radwańskiej wciąż tenisistce z Raszyna sporo brakuje. Mówimy tu oczywiście o pieniądzach uzbieranych wyłącznie z turniejowych premii i innych wypłat związanych z występami na kortach. Radwańska w trakcie długiej i pełnej sukcesów kariery zarobiła 27,68 mln dolarów, co daje jej 9. miejsce. Kto zarobił najwięcej? Oczywiście siostry Williams. Na 1. miejscu jest wciąż Serena z 94,81 mln dolarów, a po niej Venus z 42,59 mln dol. - Co jest najlepsze w życiu profesjonalnej tenisistki? Podróże i zarabiane pieniądze - żartowała niedawno Iga Świątek.

Poniżej lista płac w WTA. Tyle zarobiły największe gwiazdy. Na czele Serena i Venus Williams.

1. WILLIAMS SERENA - 94,816,730 dolarów

2. WILLIAMS VENUS - 42,595,397

3. HALEP SIMONA - 40,203,437

4. SZARAPOVA MARIA - 38,777,962

5. KVITOVA PETRA - 37,252,032

6. AZARENKA WIKTORIA - 36,044,020

7. WOZNIACKI CAROLINE - 35,548,193

8. KERBER ANGELIQUE - 31,886,468

9. RADWAŃSKA AGNIESZKA - 27,683,807

10. KUZNIECOWA SWIETŁANA - 25,816,890

11. PLISKOVA KAROLINA - 25,356,224

12. MUGURUZA GARBIÑE - 24,813,379

13. HINGIS MARTINA - 24,749,074

14. ŚWIĄTEK IGA - 24,592,763

15. CLIJSTERS KIM - 24,545,194

16. BARTY ASHLEIGH - 23,829,070

17. DAVENPORT LINDSAY - 22,166,338

18. GRAF STEFFI - 21,895,277

19. SWITOLINA ELINA - 21,887,554

20. NAVRATILOVA MARTINA - 21,626,089