Świątek - Kudiermietowa O KTÓREJ GODZINIE? WTA Tokio: Świątek - Kudermetova KIEDY mecz Świątek - Kudiermietowa godzina meczu Świątek - Kudermetova

Iga wraca do gry!

Świątek - Kudiermietowa o której godzinie mecz 3. rundy WTA Tokio Świątek - Kudiermietowa?

Wieronika Kudiermietowa pochodzi z Kazania i jest Rosjanką. Z wiadomych przyczyn nie gra pod rosyjską flagą. Jej największym sukcesem jest jak dotąd udział w deblowym finale Wimbledonu w 2021 roku. W tym samym sezonie wygrała jedyny dotąd singlowy turniej w karierze. Na ceglanych kortach w Charleston sięgnęła po tytuł WTA500, pokonując w finale Dankę Kovinić 6:4, 6:2. W turniejach wielkoszlemowych w grze pojedynczej osiągnęła na razie jeden ćwierćfinał - podczas zeszłorocznego Rolanda Garrosa. W tym samym roku doszła do 4. rundy nowojorskiego US Open. To jej najlepsze wielkoszlemowe osiągnięcia w singlu.

To właśnie pod koniec zeszłego sezonu zajmowała 9. miejsce w rankingu WTA - najwyższe w karierze. Ma 26 lat, na światowych kortach zdążyła zarobić ponad sześć milionów dolarów, tylko w tym sezonie zgarnęła 1 348 000 dolarów. W przeciwieństwie do Świątek wystąpiła w Guadalajara Open, ale tam odpadła w 1/32 finału, przegrywając z Wiktorią Azareną 2:6, 1:6. Świątek i Kudermietowa spotkały się na korcie cztery razy. Za każdy razem górą była Polka. Jak dotąd Iga nie oddała rywalce z Kazania ani jednego seta, przegrała tylko dziesięć gemów. Tenisistki po raz ostatni zagrał ze sobą w maju na mączce w Madrycie. Iga nie dała szans Rosjance, ogrywając ją 6:1, 6:1. W tym sezonie Świątek zagrała z Kudiermietową jeszcze jedno spotkanie. Tenisistka z Raszyna ograła ją w Doha 6:0, 6:1.

Mecz Świątek - Kudiermietowa odbędzie się najprawdopodobniej w piątek 29 września. Godzina spotkania nie jest jeszcze znana i kibice Polki muszą uzbroić się w cierpliwość. Plan gier poznamy zapewne w czwartkowe popołudnie i poinformujemy w tym artykule, o terminie meczy Świątek.