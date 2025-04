Świątek zapytana o Sabalenkę wypaliła bez namysłu. Na tym jej zależy, możecie być zaskoczeni

Iga Świątek znów chciałaby zmierzyć się z Sabalenką

Iga Świątek wciąż nie wygrała żadnego trofeum w tym sezonie. Kolejną szansę na to, w Stuttgarcie, zaprzepaściła po porażce z Jeleną Ostapenko w ćwierćfinale. Co warte podkreślenia, Ostapenko wygrała później cały turniej, pokonując w finale Arynę Sabalenkę! Kolejna szansa na trofeum dla Świątek to turniej w Madrycie i presja na Polce będzie tylko rosła – przed nią aż 1000 punktów do obrony, ponieważ rok temu wygrała na madryckich kortach. W finale pokonała Arynę Sabalenkę i teraz została zapytana o tamto spotkanie.

Świątek zabrała głos przed turniejem w Hiszpanii. Polka ma jasny cel i wskazała swoje atuty

Iga Świątek gra z Alexandrą Ealą w Madrycie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Iga Świątek w rozmowie z organizatorami turnieju wyznała, że poprzedni finał turnieju w Madrycie był najlepszym meczem tamtego sezonu. – Myślę, że z Aryną zagrałyśmy jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy mecz tamtego sezonu. Kochałam energię, poziom i świętowanie. To był najlepszy mecz tamtego sezonu, jaki zagrałam. W szczególności na kortach ziemnych – czytamy na stronie turnieju, Mutuamadridopen.com.

Iga Świątek mocno o obawach. Przemówiła przed WTA Madryt. „Generuje dużą presję i niepokój”

Polska tenisistka nie ukrywa też, że bardzo zależy jej na tym, by... znów zagrać z Sabalenką. – Liczę na to, ale to jest sport i obie musimy wygrać kilka spotkań, prawdopodobnie dość trudnych, żeby dojść do finału. Zrobię, co się da i jestem pewna, że Aryna również – oceniła Polka. Fani mogą jednak mieć spore wątpliwości czy to się uda, ponieważ Polka jeszcze nie zagrała w finale żadnej imprezy w tym sezonie, a to właśnie dopiero na tym etapie mogą się spotkać z Sabalenką. Pierwszą rywalką Świątek w turnieju w Madrycie będzie Alexandra Eala, która pokonała ją niespodziewanie w ćwierćfinale turnieju w Miami.