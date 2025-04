Iga Świątek wciąż pracuje nad tym, by odbudować dobrą formę i pewność siebie. W tym sezonie nie prezentuje się bowiem tak dobrze jak w trzech poprzednich, a od wielkoszlemowego French Open w zeszłym roku nie dotarła do żadnego finału imprezy cyklu WTA. – Moim celem jest to, żebym grała swój tenis, dawała z siebie 100 procent podczas każdej minuty na korcie i oczywiście odnosiła zwycięstwa w meczach. Dzień po dniu – powiedziała raszynianka przed imprezą w stolicy Hiszpanii, cytowana na oficjalnej stronie turnieju. Turniej w Madrycie jest kolejnym, po Dausze i Indian Wells, w którym Polka broni w tym roku tytułu. W dwóch poprzednich jej się to nie udało. Jest to jednak impreza na jej ulubionej nawierzchni, kortach ziemnych, gdzie poza ubiegłorocznym trofeum ma też na koncie finał z 2023 roku.

Iga Świątek spadnie w rankingu? Amerykanki już depczą jej po piętach!

To na pewno coś, o czym nawet nie myślę i nie potrafię przewidzieć przyszłości. Tytuł i wynik w turnieju zawsze będą rezultatem ciężkiej pracy i realizacji planu przy użyciu wszystkich dostępnych zasobów i narzędzi – podkreśliła wiceliderka światowego rankingu

Świątek mówi o swoich atutach w Madrycie

Świątek dodała również, że jej atutami na kortach Caja Magica są rotacja, jaką nadaje piłce i styl poruszania się. Jeśli Iga zdoła obronić tytuł, dołączy do Sereny Williams i Simony Halep, jedynych obecnie tenisistek, które zdołały tego dokonać w Madrycie. W stolicy Hiszpanii ponownie nie ma jednak najłatwiejszej drabinki.

Alexandra Eala zapytana o Igę Świątek. Postawiła sprawę jasno przed meczem w Madrycie

W pierwszej rundzie ma co prawda wolny los, ale już w drugiej trafiła na Ealę, z którą sensacyjnie przegrała 2:6, 5:7 pod koniec marca w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Miami. 19-letnia tenisistka z Filipin była wówczas notowana na... 140. miejscu w światowym rankingu. Na Florydzie zakończyła grę w półfinale, dzięki czemu awansowała w zestawieniu i obecnie jest 72.

Iga jest spektakularna. Doprowadza cię do granic możliwości. Uwielbiam jej intensywność i pracę nóg, to coś, na co chcę bardziej zwrócić uwagę, żeby zobaczyć jak mogę się od niej uczyć. Jej serwis też jest naprawdę dobry – komplementowała Igę Eala.

Filipinka zdaje sobie jednak sprawę z tego, że Świątek to wymagająca przeciwniczka i drugi raz może już tak łatwo z nią nie wygrać.

Iga Świątek - Alexandra Eala Kiedy mecz? O której godzinie WTA Madryt

– Zdecydowanie uważam, że każdy mecz to inna historia. Nawet jeśli za każdym razem jest to ta sama zawodniczka, nieważne, czy zagram z nią znowu w przyszłym roku w Miami czy w Madrycie, to będzie inna historia niż poprzednia – podkreśliła tenisistka z Filipin, cytowana na stronie WTA.